13 декабря 2021, 17:16
Hyundai Tucson третьего поколения провалил краш-тест
Продажи кроссовера Hyundai Tucson нового, четвертого по счету поколения стартовали в России летом 2021 года. На южноамериканском рынке новинка появится еще не скоро, поэтому эксперты Latin NCAP решили проверить безопасность Tucson третьей генерации.
Дарья Климова Фото: autoevolution.com
Изображение загружается
Фото: autoevolution.com
Ранее мы писали
Euro NCAP проводит краш-тесты с 1997 года, но только в 2001 году он впервые присвоил автомобилю максимальные ...Читать далее
Глава Latin NCAP Алехандро Фурас сказал, что разочарован отношением Hyundai к здоровью и безопасности латиноамериканских потребителей. Также он обеспокоен долгими сроками поставок запчастей и призвал корейскую компанию кардинально изменить свое отношение к региону и не делать различий между клиентами из Южной Америки и Европы, Австралии или США.
Упомянутые модели: Hyundai Tucson (от 1 209 900 Р)
Подписывайтесь на наш канал в Google News и "Яндекс.Дзен": больше интересных новостей каждый день.
Комментарии
Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
- 1 250 000 РHyundai Tucson 2019 в Москве
- 777 000 РHyundai Tucson 2007 в Москве
- 1 789 000 РHyundai Tucson 2017 в Москве
- 1 749 000 РHyundai Tucson 2015 в Москве
- 1 420 000 РHyundai Tucson 2018 в Москве
- 2 199 000 РHyundai Tucson 2019 в Москве
- 1 729 000 РHyundai Tucson 2019 в Москве
- 2 510 455 РHyundai Tucson 2020 в Москве
- 2 288 000 РHyundai Tucson 0 в Москве
- 2 270 000 РHyundai Tucson 2018 в Москве
Новости по теме
Porsche примерил морду Hyundai Tucson: получилось интересно
08.12.2021, 07:23
Euro NCAP разбил на краш-тестах две модели Hyundai, которые будут продавать в России
27.10.2021, 23:48
ТОП-10 самых популярных кроссоверов сентября 2021 года
06.10.2021, 16:37
6 главных новинок минувшего лета: ставка на кроссоверы
01.09.2021, 17:08
3 достойных конкурента Kia Sportage в России
10.08.2021, 15:03
ТОП-4 дизельных кроссоверов в России 2021 года
25.07.2021, 16:03
Новости по теме
Porsche примерил морду Hyundai Tucson: получилось интересно
08.12.2021, 07:23
Euro NCAP разбил на краш-тестах две модели Hyundai, которые будут продавать в России
27.10.2021, 23:48
ТОП-10 самых популярных кроссоверов сентября 2021 года
06.10.2021, 16:37
6 главных новинок минувшего лета: ставка на кроссоверы
01.09.2021, 17:08
3 достойных конкурента Kia Sportage в России
10.08.2021, 15:03
ТОП-4 дизельных кроссоверов в России 2021 года
25.07.2021, 16:03
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Транспортный налог
Рейтинги машин