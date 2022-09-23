Hyundai «убил» свой нерожденный среднемоторный суперкар стоимостью 150 000 долларов

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В 2017 году Hyundai заявила о своих амбициях в сегменте спорткаров, выпустив на рынок «заряженный» хэтчбек i30 N. Одновременно шла работа над более захватывающим проектом полноценного суперкара справильнымсредним расположением двигателя. В 2019-м публике показали прототип RM19, но затем наступило затишье. Как рассказал Альберт Бирманн в интервью Top Gear, корейцы свернули проект.

Судя по всему, идея создания суперкара принадлежала лично Альберту Бирманну. Он продвигал эту идею, еще будучи главой спортивного подразделения BMW M. Но баварцы идею зарубили и дальше создания гибридного BMW i8 не пошли. Корейцам идея поначалу понравилась, работа над суперкаром продвинулась достаточно далеко.

Фото: Hyundai

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Состоятельные клиенты не стали бы платить столько за автомобиль с шильдиком Hyundai, а у поклонников марки просто не было таких денег. В итоге, Hyundai сосредоточила внимание на доступных автомобилях для энтузиастов. Так появились мощные N-версии Elantra, Kona, i20, i30 и Veloster.

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