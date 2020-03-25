25 марта 2020, 14:45
Hyundai урезал гарантию на Solaris и Creta
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Стандартная заводская гарантия у большинства автопроизводителей составляет 3 года или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Компания Hyundai обещает клиентам гарантию на 5 лет или 150 тысяч километров. Конечно, исключения в условиях были и раньше, но для рестайлинговых Solaris и Creta их список серьезно скорректировали.
Фото: Hyundai
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Много «Солярисов» работают в такси и каршеринге, поэтому основные «сокращения» затронули не срок эксплуатации, а пройденный километраж. Например, гарантия на шаровые шарниры деталей подвески и рулевого управления, сайлентблоки рычагов подвески и задней «балки», ступицы колес и их подшипники сократилась до 100 тысяч километров, но 5 лет оставили без изменений.
По аналогии снизили гарантию на амортизаторы, их опорные подшипники и опоры стоек – до 70 тысяч километров. А стойки стабилизаторов поперечной устойчивости и вовсе покрываются гарантией не более чем на 31 тысячу километров. Такая странная «некруглая» цифра объясняется плановым ТО на 30 тысячах км и допустимым перепробегом на 500 километров. Новая гарантия на каталитический нейтрализатор и элементы системы выпуска покрываются гарантией только в течение 3 лет или 100 тысяч км пробега.
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