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25 марта 2020, 14:45

Hyundai урезал гарантию на Solaris и Creta

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Стандартная заводская гарантия у большинства автопроизводителей составляет 3 года или 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Компания Hyundai обещает клиентам гарантию на 5 лет или 150 тысяч километров. Конечно, исключения в условиях были и раньше, но для рестайлинговых Solaris и Creta их список серьезно скорректировали.
Hyundai урезал гарантию на Solaris и Creta

Фото: Hyundai

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Одновременно с обновленным дизайном седаны Solaris и кроссоверы Creta получили обновленные условия гарантии. Исключений из стандартных 5 лет/150 тысяч км стало гораздо больше, и коснулись они, преимущественно, дорогостоящих узлов и компонентов подвески.

Много «Солярисов» работают в такси и каршеринге, поэтому основные «сокращения» затронули не срок эксплуатации, а пройденный километраж. Например, гарантия на шаровые шарниры деталей подвески и рулевого управления, сайлентблоки рычагов подвески и задней «балки», ступицы колес и их подшипники сократилась до 100 тысяч километров, но 5 лет оставили без изменений. 

По аналогии снизили гарантию на амортизаторы, их опорные подшипники и опоры стоек – до 70 тысяч километров. А стойки стабилизаторов поперечной устойчивости и вовсе покрываются гарантией не более чем на 31 тысячу километров. Такая странная «некруглая» цифра объясняется плановым ТО на 30 тысячах км и допустимым перепробегом на 500 километров. Новая гарантия на каталитический нейтрализатор и элементы системы выпуска покрываются гарантией только в течение 3 лет или 100 тысяч км пробега.


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Hyundai урезал гарантию на Solaris и Creta
{{material_129237}}Одновременно с обновленным дизайном седаны Solaris и кроссоверы Creta получили обновленные условия гарантии. Исключений из стандартных 5 лет/150 тысяч км стало гораздо больше, и коснулись они, преимущественно, дорогостоящих узлов и компонентов подвески.Много «Солярисов» работают в такси и каршеринге, поэтому основные «сокращения» затронули не срок эксплуатации, а пройденный километраж. Например, гарантия на шаровые шарниры деталей подвески и рулевого управления, сайлентблоки рычагов подвески и задней «балки», ступицы колес и их подшипники сократилась до 100 тысяч километров, но 5 лет оставили без изменений. По аналогии снизили гарантию на амортизаторы, их опорные подшипники и опоры стоек – до 70 тысяч километров. А стойки стабилизаторов поперечной устойчивости и вовсе покрываются гарантией не более чем на 31 тысячу километров. Такая странная «некруглая» цифра объясняется плановым ТО на 30 тысячах км и допустимым перепробегом на 500 километров. Новая гарантия на каталитический нейтрализатор и элементы системы выпуска покрываются гарантией только в течение 3 лет или 100 тысяч км пробега.
2020-03-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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