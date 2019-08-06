6 августа 2019, 09:28
Hyundai в России переходит на электронные сервисные книжки
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Российское представительство компании Hyundai объявило о переходе на электронные сервисные книжки. Доступ к ним возможен только при наличии интернета. Бумажные книжки выдавать уже прекратили.
Фото взято из открытых источников
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Бумажные сервисные книжки прекратили выдавать с 1 августа 2019 года. Как уверяют в «Хендэ Мотор СНГ», книжки, выданные ранее, продолжат действовать в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Но на все машины, купленные после 1 августа, книжки теперь оформляют в электронном виде.
Электронная сервисная книжка позволит получить исчерпывающую информацию об автомобиле. С ее помощью покупка машины на вторичном рынке будет более прозрачной, а стоимость – соответствующей техническому состоянию.
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