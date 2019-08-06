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6 августа 2019, 09:28

Hyundai в России переходит на электронные сервисные книжки

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Российское представительство компании Hyundai объявило о переходе на электронные сервисные книжки. Доступ к ним возможен только при наличии интернета. Бумажные книжки выдавать уже прекратили.
Hyundai в России переходит на электронные сервисные книжки

Фото взято из открытых источников

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Компания «Хендэ Мотор СНГ» с 1 августа 2019 года полностью перешла на систему электронных сервисных книжек автомобилей. Электронные книжки теперь оформляются при покупке любого нового автомобиля Hyundai. Доступ к данным о сервисном обслуживании своего автомобиля владелец сможет получить в личном кабинете клиентской платформы «Мир Хендэ» - с компьютера или смартфона при наличии интернета.

Бумажные сервисные книжки прекратили выдавать с 1 августа 2019 года. Как уверяют в «Хендэ Мотор СНГ», книжки, выданные ранее, продолжат действовать в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Но на все машины, купленные после 1 августа, книжки теперь оформляют в электронном виде.

Электронная сервисная книжка позволит получить исчерпывающую информацию об автомобиле. С ее помощью покупка машины на вторичном рынке будет более прозрачной, а стоимость – соответствующей техническому состоянию.


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Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста, где можно заказать радиатор на матрикса 2005 АКПП??? Не дорого и хорошо. Заранее благодарен!
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Hyundai в России переходит на электронные сервисные книжки
{{material_127020}}Компания «Хендэ Мотор СНГ» с 1 августа 2019 года полностью перешла на систему электронных сервисных книжек автомобилей. Электронные книжки теперь оформляются при покупке любого нового автомобиля Hyundai. Доступ к данным о сервисном обслуживании своего автомобиля владелец сможет получить в личном кабинете клиентской платформы «Мир Хендэ» - с компьютера или смартфона при наличии интернета.Бумажные сервисные книжки прекратили выдавать с 1 августа 2019 года. Как уверяют в «Хендэ Мотор СНГ», книжки, выданные ранее, продолжат действовать в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Но на все машины, купленные после 1 августа, книжки теперь оформляют в электронном виде.Электронная сервисная книжка позволит получить исчерпывающую информацию об автомобиле. С ее помощью покупка машины на вторичном рынке будет более прозрачной, а стоимость – соответствующей техническому состоянию.
2019-08-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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