Hyundai все-таки построит в России моторный завод
Компания Hyundai официально объявила о строительстве в Петербурге завода по производству двигателей. Предприятие мощностью до 150 тысяч моторов в год будет выпускать бензиновые, дизельные и гибридные силовые агрегаты. Соответствующее соглашение с властями города должно быть подписано до конца года. Завод начнет работу в 2021 году.
Ранее мы писали
Корейский автоконцерн Hyundai изучает возможность запуска в нашей стране производства двигателей. Сейчас рассматриваются ...Читать далее
По мнению экспертов, чтобы рассчитывать на прежние льготы Hyundai придется предложить нечто большее, чем моторный завод. Ведь Ford и Volkswagen Group уже открыли производства двигателей в России. Они планируют углублять локализацию и дальше. Возможно, корейская компания вместе с моторами, там же, в Петербурге, будет выпускать трансмиссии. Но в производстве коробок передач есть один нюанс. Оно экономически оправдано только при больших объемах – от 500 тысяч штук в год. Сборка меньших партий будет просто убыточной. Заинтересована ли компания Hyundai в строительстве такого масштабного производства, неизвестно.
Одновременно, переговоры о строительстве моторных заводов ведут концерны PSA и BMW. Остальные автопроизводители пока ждут, как изменится ситуация после выборов.
Читайте по теме
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
10.02.2018, 18:08
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
06.11.2017, 17:27
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Дёшево и с «автоматом»: ТОП-5 бюджетников с АКПП
25.08.2017, 09:00
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
«Делимобиль» приехал в Санкт-Петербург
30.01.2017, 18:16
Читайте по теме
Все в сборе: ТОП-5 автомобилей для семьи
10.02.2018, 18:08
Готовим сани: ТОП-5 автомобилей для зимы
06.11.2017, 17:27
Что предлагают в октябре? ТОП-5 новинок месяца
06.10.2017, 09:47
Дёшево и с «автоматом»: ТОП-5 бюджетников с АКПП
25.08.2017, 09:00
ТОП-5 автомобилей для студентов
05.04.2017, 08:11
«Делимобиль» приехал в Санкт-Петербург
30.01.2017, 18:16
Ищете новую машину? Мы поможем выбрать Оставить заявку
Подбор новой машины
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
Подбор новой машины
Заявка успешно принята. Менеджер свяжется с вами в течение 1 часа.
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
на раме над зад. правым колесом или на стойке двери кабины, под резиновым уплотнителем. Шасси, VIN кузова и двигатель это три разные позиции с разными номерами.
| Подскажите пожалуйста на HD 72 руль очень сильно начал бит не как не могу найти причину. Устранение люфта рулевой колонки При этом люфте колонка сначала издаёт звук как сверчок, если не устранить, то начинает потом стучать. Избавляемся от данной проблемы следующим способом - разбираем рулевую ...
Ездил на Hyundai Trajet 2.0 дизель три года. У отца была такая же. В принципе как дешевый минивен сойдет, места много, поломки как и у всех корейцев того времени были, да и кузов слабоват. В то время, когда ее продавал, попал в аварию. Отвлекся и поцеловал впереди стоящий вольво xc60. Разворотил себе ...
Интересные разделы
АвтоМосква Hyundai Автомудрость Hyundai АвтоПитер Hyundai Дизайн и тюнинг Hyundai Новинки и концепт кары Hyundai Новости и акции автосалонов Hyundai Автосалоны и дилеры марки Hyundai Аренда и прокат авто марки Hyundai Автоклубы и форумы автозавчастей марки Hyundai Автосервисы и магазины автозапчастей марки Hyundai
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого
налог в Москве
налог в Москве
В избранное