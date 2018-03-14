14 марта 2018, 15:58

Hyundai все-таки построит в России моторный завод

Компания Hyundai официально объявила о строительстве в Петербурге завода по производству двигателей. Предприятие мощностью до 150 тысяч моторов в год будет выпускать бензиновые, дизельные и гибридные силовые агрегаты. Соответствующее соглашение с властями города должно быть подписано до конца года. Завод начнет работу в 2021 году.
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Hyundai уже давно размышляет над строительством в России собственного моторного завода. Компания даже зарезервировала участок площадью 200 га неподалеку от своего предприятия в Петербурге. Ускорить принятие решения «помог» истекающий через полгода срок действия соглашения с правительством по льготной промсборке. На сегодняшний день нет внятных перспектив по льготам для инвесторов в автомобильной отрасли. Поэтому каждый автопроизводитель пытается договариваться с российскими властями в индивидуальном порядке. 

По мнению экспертов, чтобы рассчитывать на прежние льготы Hyundai придется предложить нечто большее, чем моторный завод. Ведь Ford и Volkswagen Group уже открыли производства двигателей в России. Они планируют углублять локализацию и дальше. Возможно, корейская компания вместе с моторами, там же, в Петербурге, будет выпускать трансмиссии. Но в производстве коробок передач есть один нюанс. Оно экономически оправдано только при больших объемах – от 500 тысяч штук в год. Сборка меньших партий будет просто убыточной. Заинтересована ли компания Hyundai в строительстве такого масштабного производства, неизвестно.

Одновременно, переговоры о строительстве моторных заводов ведут концерны PSA и BMW. Остальные автопроизводители пока ждут, как изменится ситуация после выборов. 

Новости Хундай, Хендай
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Hyundai все-таки построит в России моторный завод
{{material_122570}}Hyundai уже давно размышляет над строительством в России собственного моторного завода. Компания даже зарезервировала участок площадью 200 га неподалеку от своего предприятия в Петербурге. Ускорить принятие решения «помог» истекающий через полгода срок действия соглашения с правительством по льготной промсборке. На сегодняшний день нет внятных перспектив по льготам для инвесторов в автомобильной отрасли. Поэтому каждый автопроизводитель пытается договариваться с российскими властями в индивидуальном порядке. По мнению экспертов, чтобы рассчитывать на прежние льготы Hyundai придется предложить нечто большее, чем моторный завод. Ведь Ford и Volkswagen Group уже открыли производства двигателей в России. Они планируют углублять локализацию и дальше. Возможно, корейская компания вместе с моторами, там же, в Петербурге, будет выпускать трансмиссии. Но в производстве коробок передач есть один нюанс. Оно экономически оправдано только при больших объемах – от 500 тысяч штук в год. Сборка меньших партий будет просто убыточной. Заинтересована ли компания Hyundai в строительстве такого масштабного производства, неизвестно.Одновременно, переговоры о строительстве моторных заводов ведут концерны PSA и BMW. Остальные автопроизводители пока ждут, как изменится ситуация после выборов. 
2018-03-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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