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28 августа 2019, 15:10

Hyundai заинтересовался петербургским заводом GM

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На завод General Motors в Шушарах, законсервированный в 2015 году, нашелся второй покупатель. Власти Петербурга рассказали, что ведут переговоры с корейским автопроизводителем Hyundai. Ранее сообщалось, что предприятие хочет купить белорусско-британская компания «Юнисон».
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Федеральная антимонопольная служба разрешила белорусской компании «Юнисон» приобрести завод GM в Шушарах. ...
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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщил ТАСС о том, что представители Hyundai проявили интерес к петербургскому заводу GM и сейчас Смольный ведет с ними переговоры о покупке предприятия. По видимому, готовившаяся ранее сделка с компанией «Юнисон» не состоится. 

В ноябре 2018 года стало известно, что белорусско-британский «Юнисон» планирует купить завод в Шушарах и запустить производство автомобилей до конца 2019 года. В январе Федеральная антимонопольная служба удовлетворила его ходатайство о покупке. Сделка должна была быть закрыта весной. Однако позже вице-губернатор Елин заявил, что продажа предприятия будет целесообразна для города только в том случае, если «Юнисон» подпишет с Минпромторгом специальный инвестиционный контракт (СПИК). Обязательным условием контракта является более глубокая локализация производства нежели сейчас возможна на бывшем заводе GM. 

С другой стороны, Hyundai СПИК уже подписала и, следовательно, формальных препятствий для покупки завода у компании нет. В декабре 2018 года временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и Ли Ёнтэк - генеральный директор ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге) договорились, что корейская сторона вложит до 2027 года в локализацию автомобильного производства в Петербурге 16,6 млрд рублей. В частности, компания планирует построить в Каменке завод по производству двигателей и коробок передач для выпускаемых автомобилей, а также откроет инжиниринговый центр, на базе которого будут проводиться испытания автомобилей и агрегатов для них.

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Hyundai заинтересовался петербургским заводом GM
{{material_125502}}Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин сообщил ТАСС о том, что представители Hyundai проявили интерес к петербургскому заводу GM и сейчас Смольный ведет с ними переговоры о покупке предприятия. По видимому, готовившаяся ранее сделка с компанией «Юнисон» не состоится. В ноябре 2018 года стало известно, что белорусско-британский «Юнисон» планирует купить завод в Шушарах и запустить производство автомобилей до конца 2019 года. В январе Федеральная антимонопольная служба удовлетворила его ходатайство о покупке. Сделка должна была быть закрыта весной. Однако позже вице-губернатор Елин заявил, что продажа предприятия будет целесообразна для города только в том случае, если «Юнисон» подпишет с Минпромторгом специальный инвестиционный контракт (СПИК). Обязательным условием контракта является более глубокая локализация производства нежели сейчас возможна на бывшем заводе GM. С другой стороны, Hyundai СПИК уже подписала и, следовательно, формальных препятствий для покупки завода у компании нет. В декабре 2018 года временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов и Ли Ёнтэк - генеральный директор ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Петербурге) договорились, что корейская сторона вложит до 2027 года в локализацию автомобильного производства в Петербурге 16,6 млрд рублей. В частности, компания планирует построить в Каменке завод по производству двигателей и коробок передач для выпускаемых автомобилей, а также откроет инжиниринговый центр, на базе которого будут проводиться испытания автомобилей и агрегатов для них.
2019-08-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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