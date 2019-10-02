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2 октября 2019, 00:01

Hyundai запустила в России сервис подписки на автомобили

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Российский офис Hyundai решился на смелый шаг – запустить в России собственный сервис подписки на автомобили. Подписка – это не каршеринг в прямом смысле слова, хотя по смыслу понятия довольно близки.
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В отличие от каршеринга, подписка оформляется на заранее оговоренный срок, который колеблется в пределах от одного часа до одного года. В стоимость аренды уже входит полный бак бензина перед выдачей, сезонная замена и хранение шин, страховка (ОСАГО плюс КАСКО без франшизы), транспортный налог, все плановые ТО у официальных дилеров и помощь на дорогах от РАТ. Ездить на таких автомобилях можно по всей территории России. 

Оформить подписку можно на четыре модели Hyundai: Creta, Tucson, Santa Fe в пяти- и семиместном исполнении и 8-местный микроавтобус H-1. По цене получается чуть дороже каршеринга. Например, час аренды Creta в «Яндекс.Драйве» стоит 565 рублей, а по подписке Hyundai – 650 рублей. Зато здесь нет ограничений по территории использования.

Все тарифы делятся на три категории: City (от 1 до 24 часов), Country - от суток до месяца, Freedom - от месяца до года. Имеются ограничения по пробегу. Максимум предлагают на тарифе Freedom – 2 500 км в месяц (или 30 000 км в год). Оформить подписку можно будет с 14 октября 2019 года.
 
Для примера приведем некоторые расценки. Подписка на Hyundai Creta на месяц обойдется в 65 000 рублей, на Hyundai Tucson – в 72 000 рублей, Santa Fe и H-1 – в 88 000 рублей. Если же арендовать автомобиль сразу на год с ежемесячным пробегом, урезанным до 1 000 километров, то цена за месяц падает до 29 900 рублей за Hyundai Creta, 35 900 рублей за Hyundai Tucson, 45 900 за Santa Fe и 49 900 за H-1. 

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Форум Hyundai HD 72
Цитата:| Кому: Safyan Если мост боком, то возможно сорвало центровочный болт рессоры.
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Цитата:| Кому: Сабир Нет там никакого ограничения скорости !!!
V-U67
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Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста, где можно заказать радиатор на матрикса 2005 АКПП??? Не дорого и хорошо. Заранее благодарен!
Константин
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Hyundai запустила в России сервис подписки на автомобили
{{material_127285}}В отличие от каршеринга, подписка оформляется на заранее оговоренный срок, который колеблется в пределах от одного часа до одного года. В стоимость аренды уже входит полный бак бензина перед выдачей, сезонная замена и хранение шин, страховка (ОСАГО плюс КАСКО без франшизы), транспортный налог, все плановые ТО у официальных дилеров и помощь на дорогах от РАТ. Ездить на таких автомобилях можно по всей территории России. Оформить подписку можно на четыре модели Hyundai: Creta, Tucson, Santa Fe в пяти- и семиместном исполнении и 8-местный микроавтобус H-1. По цене получается чуть дороже каршеринга. Например, час аренды Creta в «Яндекс.Драйве» стоит 565 рублей, а по подписке Hyundai – 650 рублей. Зато здесь нет ограничений по территории использования.Все тарифы делятся на три категории: City (от 1 до 24 часов), Country - от суток до месяца, Freedom - от месяца до года. Имеются ограничения по пробегу. Максимум предлагают на тарифе Freedom – 2 500 км в месяц (или 30 000 км в год). Оформить подписку можно будет с 14 октября 2019 года. Для примера приведем некоторые расценки. Подписка на Hyundai Creta на месяц обойдется в 65 000 рублей, на Hyundai Tucson – в 72 000 рублей, Santa Fe и H-1 – в 88 000 рублей. Если же арендовать автомобиль сразу на год с ежемесячным пробегом, урезанным до 1 000 километров, то цена за месяц падает до 29 900 рублей за Hyundai Creta, 35 900 рублей за Hyundai Tucson, 45 900 за Santa Fe и 49 900 за H-1. 
2019-10-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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