2 октября 2019, 00:01
Hyundai запустила в России сервис подписки на автомобили
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Российский офис Hyundai решился на смелый шаг – запустить в России собственный сервис подписки на автомобили. Подписка – это не каршеринг в прямом смысле слова, хотя по смыслу понятия довольно близки.
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Оформить подписку можно на четыре модели Hyundai: Creta, Tucson, Santa Fe в пяти- и семиместном исполнении и 8-местный микроавтобус H-1. По цене получается чуть дороже каршеринга. Например, час аренды Creta в «Яндекс.Драйве» стоит 565 рублей, а по подписке Hyundai – 650 рублей. Зато здесь нет ограничений по территории использования.
Все тарифы делятся на три категории: City (от 1 до 24 часов), Country - от суток до месяца, Freedom - от месяца до года. Имеются ограничения по пробегу. Максимум предлагают на тарифе Freedom – 2 500 км в месяц (или 30 000 км в год). Оформить подписку можно будет с 14 октября 2019 года.
Для примера приведем некоторые расценки. Подписка на Hyundai Creta на месяц обойдется в 65 000 рублей, на Hyundai Tucson – в 72 000 рублей, Santa Fe и H-1 – в 88 000 рублей. Если же арендовать автомобиль сразу на год с ежемесячным пробегом, урезанным до 1 000 километров, то цена за месяц падает до 29 900 рублей за Hyundai Creta, 35 900 рублей за Hyundai Tucson, 45 900 за Santa Fe и 49 900 за H-1.
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Отзывы по теме
Цитата:| Кому: Safyan Если мост боком, то возможно сорвало центровочный болт рессоры.
Цитата:| Кому: Сабир Нет там никакого ограничения скорости !!!
Всем привет! Ребята подскажите пожалуйста, где можно заказать радиатор на матрикса 2005 АКПП??? Не дорого и хорошо. Заранее благодарен!
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