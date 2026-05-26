Какой кроссовер Hyundai скрывается за свежим патентом в базе ФИПС и что это значит для России

Hyundai защитила дизайн нового кроссовера в России: опубликован патент

Hyundai зарегистрировал в России патент на дизайн нового кроссовера, что вызвало интерес среди автолюбителей. Модель пока не названа, но по внешности ее легко узнать. Почему компания пошла на этот шаг именно сейчас и что это значит для рынка - разбираемся, какие последствия ждут покупателей и конкурентов.

Hyundai зарегистрировал в России патент на дизайн нового кроссовера, что вызвало интерес среди автолюбителей. Модель пока не названа, но по внешности ее легко узнать. Почему компания пошла на этот шаг именно сейчас и что это значит для рынка - разбираемся, какие последствия ждут покупателей и конкурентов.

Российские автолюбители получили неожиданный сигнал: Hyundai официально зарегистрировал в стране патент на дизайн нового кроссовера. Это событие важно не только для поклонников марки, но и для всего рынка - ведь речь идет о защите интеллектуальной собственности в условиях, когда многие зарубежные бренды приостановили работу в России. Как сообщает телеграм-канал Автопоток, патент был подан еще осенью прошлого года, а утвержден и опубликован в открытой базе ФИПС только в мае 2026 года.

В документах не указано точное название модели, однако по характерным чертам кузова - массивная решетка радиатора, крупные колесные арки и раздельная головная оптика - эксперты без труда узнают второе поколение Hyundai Venue. Эта модель дебютировала на мировом рынке в октябре прошлого года и сразу привлекла внимание необычным сочетанием компактности и выразительного дизайна. Для российского рынка такой шаг выглядит как попытка заранее обезопасить фирменный стиль от возможных копий и подделок.

Важно понимать: регистрация патента на внешний вид автомобиля не означает, что Hyundai планирует в ближайшее время вернуться на российский рынок с продажами или производством. Это скорее превентивная мера, чтобы не допустить незаконного использования фирменных решений другими компаниями. Подобная практика стала особенно актуальной после ухода ряда иностранных брендов, когда на рынке появились аналоги и реплики популярных моделей. Как отмечают специалисты, оформление патента позволяет компании сохранить контроль над своим продуктом даже в условиях ограниченного присутствия.

Интересно, что похожие шаги предпринимают и другие автопроизводители. Например, недавно китайский концерн FAW подал заявку на регистрацию новой марки Joyee в России - этот шаг уже вызвал обсуждение среди экспертов и покупателей, ведь он может изменить расстановку сил на рынке электромобилей. Подробнее о том, как новые бренды выходят на российский рынок и что это значит для покупателей, можно узнать в материале о регистрации бренда Joyee.

Судя по имеющимся данным, Hyundai не спешит раскрывать планы по запуску новых моделей в России, однако патентование дизайна может указывать на долгосрочную стратегию защиты интересов компании. Для справки: Hyundai Venue второго поколения отличается обновленной платформой, современными системами безопасности и расширенным набором опций. Важно отметить, что оформление патента не обязывает производителя к началу продаж, но создает юридическую базу для возможного возвращения на рынок в будущем. В условиях, когда конкуренция среди кроссоверов остается высокой, такие шаги выглядят вполне логичными и своевременными.