И кораблем пройдет, и под воду нырнет: наши ученые предложили вторую модификацию «Стража»
Фото: ЦКБ Рубин
Это нечто среднее между подводной лодкой и надводным патрульным кораблем. А правильнее будет сказать, сочетание преимуществ того и другого. Такой синтез позволяет кораблю, ориентированному на использование в мирное время, сохранять свою ценность в качестве боевой единицы при вероятной эскалации конфликта. При этом возможность к погружению позволяет «Стражу» решать типовые для патрульного корабля задачи новыми способами - более простыми и выгодными.
По информации ученых, модификация получилась крупной - длиной около 72 метров и водоизмещением около 1300 тонн. Это значит, что у корабль имеет большую функциональность. У «Стража» зачетный состав вооружения - малокалиберная автоматическая пушка, 2 пусковые установки для управляемых ракет и 4 торпедных аппарата калибра 324 мм. Встреча с таким «бойцом» чревата даже для гораздо более крупных надводных кораблей.
Более мощная энергетическая установка позволяет судну развивать скорость до 21 узла. Выглядит «Страж» интересно – у него новые обводы с волнопронзающим форштевнем и завалом бортов, это уменьшает качку, повышает устойчивость корабля как оружейной платформы, снижает радиолокационную заметность. Гидроакустическая антенна размещена в носовом бульбе, что улучшает условия её работы, а сам бульб снижает сопротивление движению в надводном положении.
Шлюпки и вооружения досмотровых групп, беспилотных летательных аппаратов или другой полезной нагрузки размещены в герметичных многофункциональных ангарах, коих два. Поиск нарушителей возложен как на РЛС, так и на гидроакустические антенны, что позволяет скрытно обнаруживать цели и приближаться к ним максимально незаметно. Максимальная дальность плавания «Стража» достигает 4000 миль на скорости 10 узлов, при этом создатели уверяют, что при необходимости ее реально увеличить.
«Рубиновцы» отмечают, что проект «Страж» будет «настраиваемым». Это значит, что его модификации и возможность варьировать характеристики позволят предложить заказчику такой корабль, который будет в наибольшей степени соответствовать конкретным задачам и условиям использования.
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