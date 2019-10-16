И снова «каршеринговое» ДТП. На сей раз на железнодорожном переезде
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Точный адрес: Гатчинский район, ж/д переезд перегона Сиверская – Гатчина Варшавская. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги, здесь «нашли друг друга» сразу несколько иномарок.
Виновником ДТП признали 29-летнего водителя каршеринговой Audi. Машина, согласно данным дорожной полиции, врезалась в стоящие перед ж/д переездом микроавтобус Nissan, легковушку Renault и фуру Scania.
Последствия для Audi оказались серьезными. Во-первых, пострадала пассажирка - 27-летняя девушка, которую по прибытии наряда медиков госпитализировали в ближайшую больницу. Сам же каршеринговый автомобиль получил ощутимые кузовные повреждения.
Чтобы восстановить движение поездов на данном участке ОЖД потребовалось более 40 минут. Пассажиры 5 пригородных составов и поезд «Ласточка», следовавший из Санкт-Петербурга в Псков, опоздали на свои конечные пункты следования.
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