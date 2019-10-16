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16 октября 2019, 17:21

И снова «каршеринговое» ДТП. На сей раз на железнодорожном переезде

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Фото: ОЖД РЖД
Сколько не объясняй, сколько не предупреждай, а аварии на железнодорожных переездах по-прежнему имеют место быть. Последний такой случай на территории Ленинградской области имел место 13 октября около 20-10 час.

Точный адрес: Гатчинский район, ж/д переезд перегона Сиверская – Гатчина Варшавская. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги, здесь «нашли друг друга» сразу несколько иномарок.

Виновником ДТП признали 29-летнего водителя каршеринговой Audi. Машина, согласно данным дорожной полиции, врезалась в стоящие перед ж/д переездом микроавтобус Nissan, легковушку Renault и фуру Scania.

Последствия для Audi оказались серьезными. Во-первых, пострадала пассажирка - 27-летняя девушка, которую по прибытии наряда медиков госпитализировали в ближайшую больницу. Сам же каршеринговый автомобиль получил ощутимые кузовные повреждения.

Чтобы восстановить движение поездов на данном участке ОЖД потребовалось более 40 минут. Пассажиры 5 пригородных составов и поезд «Ласточка», следовавший из Санкт-Петербурга в Псков, опоздали на свои конечные пункты следования.

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Цитата:| Кому: владимир Так в чем же ошибка, это стандартное оповещение о необходимости пройти очередное ТО (когда пройдете вам в бортовой компьютер внесут данные и ошибка пропадет) . У вас такие "ошибки" будут появляться каждые 5-10к км. Цитата:| Кому: Medichi77 Ну уж прям рядовому студенту она ...
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И снова «каршеринговое» ДТП. На сей раз на железнодорожном переезде
Точный адрес: Гатчинский район, ж/д переезд перегона Сиверская – Гатчина Варшавская. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Октябрьской железной дороги, здесь «нашли друг друга» сразу несколько иномарок. Виновником ДТП признали 29-летнего водителя каршеринговой Audi. Машина, согласно данным дорожной полиции, врезалась в стоящие перед ж/д переездом микроавтобус Nissan, легковушку Renault и фуру Scania. Последствия для Audi оказались серьезными. Во-первых, пострадала пассажирка - 27-летняя девушка, которую по прибытии наряда медиков госпитализировали в ближайшую больницу. Сам же каршеринговый автомобиль получил ощутимые кузовные повреждения. Чтобы восстановить движение поездов на данном участке ОЖД потребовалось более 40 минут. Пассажиры 5 пригородных составов и поезд «Ласточка», следовавший из Санкт-Петербурга в Псков, опоздали на свои конечные пункты следования.
2019-10-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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