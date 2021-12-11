И снова о зимних шинах: шиповки, липучки или европейки?
Шипованные шины, как подсказывает нам Капитан Очевидность, оснащены шипами. Шипы впиваются в лёд, обеспечивая нормальное сцепление с заледеневшей дорогой. На льду шиповки безоговорочно лучшие. На укатанном снегу шипы тоже могут выигрывать у липучек, но совсем не факт, да и разница будет небольшая. В рыхлом глубоком снегу разницы не будет (если, конечно, под ним нет льда). Есть у шиповок и недостатки. На асфальте шипы не помогают, а мешают, так что управляемость и устойчивость у машины с шипами всё-таки немного хуже. Да и для самих шипов езда по асфальту явно не полезна.
Шины-липучки удерживаются на льду за счёт свойств самой резины и мелких «прорезей» (ламелей). Покрышка как бы «прилипает» ко льду. Отсюда, собственно, и название. По факту даже лучшие модели на гололёде шиповкам проигрывают и заметно. Зато на асфальте липучки предпочтительнее.
Есть ещё особый вид зимних шин. Их называют шинами для мягкой зимы. Шипами они не оснащаются. На снегу они ведут себя гораздо хуже «нормальных» зимних покрышек, а о заледеневшей дороге нечего и говорить. Однако, если снега и льда на дороге нет, то именно такие шины будут наиболее безопасным вариантов. Особенно, если на улице тепло.
Резиновая смесь обычных зимних покрышек рассчитана на морозы, и в тёплую погоду становится слишком мягкой. Кроме того, рисунок «мягких зимних» шин, как правило, лучше справляется с лужами. Конечно, шины для мягкой зимы уступают летним на сухой дороге, но здесь они несколько лучше своих классических зимних собратьев.
Но что же выбрать? Эксперты говорят, что лучше спокойно проехать 1 000 километров по асфальту на традиционных зимних шинах, чем 10 километров по гололёду на покрышках, рассчитанных на мягкую зиму. Такие колёса рассчитаны, в основном, на местность, где снег и лёд на дороге являются не нормой, а редкостью.
Так что если вы часто ездите по льду, особенно в сложной горной местности, то берите шиповки. В принципе, при езде по снегу шипы тоже не помешают. Если лёд по колёсами бывает не очень часто, зато постоянно есть асфальт – лучше подойдут липучки. Это касается, в основном, крупных городов, где дороги хорошо чистят, и южных регионов страны. Шины для мягкой зимы можно рекомендовать водителям из более тёплых стран. В РФ их стоит рассматривать, пожалуй, только жителям Сочи, да и то только если не ездить на машине зимой в горы.
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