14 июня 2018, 18:21

И снова подушки: Mercedes отзывает свыше 9 000 автомобилей

Российский офис Mercedes-Benz объявил о начале отзывной кампании в отношении сразу шести моделей: A-Class, B-Class, C-Class, а также CLA, GLA и GLC. Причина вновь заключается в возможном непроизвольном срабатывании подушки безопасности. Данный дефект уже стал в России причиной отзыва более 50 000 «Мерседесов».
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Причиной неприятностей с подушкой безопасности водителя стала конструктивная особенность рулевой колонки. Из-за недостаточного заземления в ней может накапливаться статическое электричество. В крайнем случае, электростатический разряд способен вызвать непроизвольное срабатывание подушки. Уже известно о нескольких случаях травмирования водителей. Обычно при возникновении проблемы на приборной панели появляется сообщение и загорается контрольная лампа подушки безопасности.

Ранее неисправность заподозрили у почти 5 тысяч минивенов V-Class/Vito, затем у 12 тысяч автомобилей E-Class, C-Class и GLE, а также у 25 тысяч автомобилей A-Class, B-Class и C-Class, CLA, GLA и GLC. Все указанные модели были реализованы в России в период с 2014 по 2017 годы.

Сейчас в сервис приглашают владельцев 9 281 автомобиля A-Class, B-Class, C-Class, CLA, GLA и GLC, проданного в нашей стране с 2016 по 2018 годы. В ближайшее время сотрудники дилерских центров известят их по телефону или электронной почте о необходимости подъехать на станцию техобслуживания. Кроме того, при желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своей машины со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. 
Новости Mercedes Benz Бенц, Мерседес
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Отзывы по теме
Форум Mercedes-Benz Vito
Я на немце уже 7 лет. Один раз менял, но год отъезди и продал. Быстро к хорошему привыкаешь. Ничего не ломается, не стучит, система умная
Lavtatt
Форум Mercedes-Benz Atego
Машина скорее подходит для перевозки грузов в условиях города, чем на дальние расстояния. В целом, достаточно вместительный и грузоподъемный, но не совсем комфортный, если надо на нем проехать 2-3 тысячи километров.
Алексей Рягузов
Форум Mercedes-Benz Actros
| Кому: Виктор О какой капиталке после 160к вы говорите? Вы машину случайно не спутали? Это не легковушка бюджетник. Это магистральный седельный тягач. Такие машины 160к могут пройти за первые 2-3 года использования, и хотите сказать, что их уже капиталить надо будет? 600-700к это конечно уже показатель ...
Никитыч
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И снова подушки: Mercedes отзывает свыше 9 000 автомобилей
{{material_123423}}Причиной неприятностей с подушкой безопасности водителя стала конструктивная особенность рулевой колонки. Из-за недостаточного заземления в ней может накапливаться статическое электричество. В крайнем случае, электростатический разряд способен вызвать непроизвольное срабатывание подушки. Уже известно о нескольких случаях травмирования водителей. Обычно при возникновении проблемы на приборной панели появляется сообщение и загорается контрольная лампа подушки безопасности.Ранее неисправность заподозрили у почти 5 тысяч минивенов V-Class/Vito, затем у 12 тысяч автомобилей E-Class, C-Class и GLE, а также у 25 тысяч автомобилей A-Class, B-Class и C-Class, CLA, GLA и GLC. Все указанные модели были реализованы в России в период с 2014 по 2017 годы.Сейчас в сервис приглашают владельцев 9 281 автомобиля A-Class, B-Class, C-Class, CLA, GLA и GLC, проданного в нашей стране с 2016 по 2018 годы. В ближайшее время сотрудники дилерских центров известят их по телефону или электронной почте о необходимости подъехать на станцию техобслуживания. Кроме того, при желании можно самостоятельно сверить VIN-номер своей машины со списком, опубликованным на сайте Росстандарта. 
2018-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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