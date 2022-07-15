И вновь каршеринг: в Ростовской области арендованный VW Polo влетел в здание. Есть жертвы

Как водится, виной всему юношеская беспочвенная и бездумная удаль. 16-летний водитель каршерингового Volkswagen Polo с наступлением темного времени суток решил стать Шумахером и прокатить своих друзей по улицам г. Шахты. При этом никого в кампании не смутило, что у паренька не было водительского удостоверения.

«Фраернуться» перед ровесниками удалось лишь на незначительное время. Набрав приличную скорость, юный неопытный водитель не справился с управлением и со всей дури влетел в дерево, а затем и в многоквартирный дом по адресу: ул. Красинская, 56А.

VW Polo – не броневик, удара не выдержал. В результате водитель и два пассажира получили телесные повреждения, двое несовершеннолетних пассажиров скончались на месте происшествия до приезда медперсонала.

В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства случившейся аварии.

Упомянутые модели: Volkswagen Polo (от 649 500 Р )

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