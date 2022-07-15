И вновь каршеринг: в Ростовской области арендованный VW Polo влетел в здание. Есть жертвы
Как водится, виной всему юношеская беспочвенная и бездумная удаль. 16-летний водитель каршерингового Volkswagen Polo с наступлением темного времени суток решил стать Шумахером и прокатить своих друзей по улицам г. Шахты. При этом никого в кампании не смутило, что у паренька не было водительского удостоверения.
«Фраернуться» перед ровесниками удалось лишь на незначительное время. Набрав приличную скорость, юный неопытный водитель не справился с управлением и со всей дури влетел в дерево, а затем и в многоквартирный дом по адресу: ул. Красинская, 56А.
VW Polo – не броневик, удара не выдержал. В результате водитель и два пассажира получили телесные повреждения, двое несовершеннолетних пассажиров скончались на месте происшествия до приезда медперсонала.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства случившейся аварии.
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Находящийся в тюрьме пранкер Эдвард Бил должен выплатить еще 2,4 млн рублей пострадавшим в ДТП
Люблинский суд Москвы вынес решение еще по двум искам к Эдварду Билу, устроившему жуткую аварию на Садовом кольце в апреле 2021 года. Блогер должен будет выплатить дополнительно 2,4 млн рублей, не считая расходов на реабилитацию серьезно пострадавшей в аварии Марии Артемовой. Сейчас Бил отбывает наказание в колонии общего режима.Читать далее
-
29.05.2022, 14:49
Огненная авария с каршерингом попала на видео
В Сети появилось видео очередного яркого ночного ДТП с участием автомобиля каршеринга. По словам очевидцев, водитель был пьян и управлял машиной по чужому аккаунту.Читать далее
-
26.04.2022, 09:17
Родители заступились за нетрезвого учителя, попавшего в ДТП на машине со своими учениками
Весь Екатеринбург второй день активно обсуждает громкое ДТП с участием каршерингового автомобиля Volkswagen Polo, подвыпившего учителя математики и четырех его учеников.Читать далее
-
23.11.2021, 13:35
Женщина потеряла сознание за рулем прямо на трассе: но другие водители не растерялись (видео)
Находчивость водителя на загородной трассе в Нидерландах помогла предотвратить серьезную аварию. Женщина за рулем Volkswagen потеряла сознание, и ее неуправляемый автомобиль мог натворить много бед.Читать далее
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Появилось видео смертельной аварии с автомобилем Ксении Собчак
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Месяц назад стало известно, что блогер Эдвард Бил, устроивший жуткую аварию на Садовом кольце, и серьезно пострадавшая в ней Мария Артемова пришли к мировому соглашению и договорились о компенсации, но точную сумму тогда называть не стали.Читать далее
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