Ибрагимович подарил себе на 40-летие гибридный Ferrari за 470 000 евро
Закончивший свою карьеру футболист абсолютно не желает останавливаться: «Я могу играть на том же уровне, пока мне не исполнится 50 лет», - заявил он не так давно. Свой сороковой день рождения Златан отпраздновал в компании с новым Ferrari, который подарил себе любимому.
Это не единственная роскошная машина в гараже экс-бомбардира итальянского «Милана». В прошлом году Ибрагимович приобрел эксклюзивный Ferrari Monza SP2 стоимостью 1,3 млн евро. В 2019-м он порадовал себя спорткаром Porsche 911 Targa, за что пришлось выложить почти 250 000 евро.
К своему 40-летию бывший капитан сборной Швеции выбрал Ferrari SF90 Spider за 470 000 евро. Этот суперкар - подключаемый гибрид. Суммарно выдаваемая мощность автомобиля - 1000 л.с. Это означает, что всего через 2,5 секунды Ferrari при полном газе развивает 100 км/ч. Впечатляет и цвет спайдера – золотистый. Видимо, в унисон к звездной игре Ибрагимовича за «тре крунур».
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