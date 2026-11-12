Чем новая бюджетная модель покорила сразу и жюри, и читателей в Европе?

12 ноября 2026, 00:17
Какой доступный автомобиль внезапно забрал главные автопремии Германии?
Какой доступный автомобиль внезапно забрал главные автопремии Германии?
ID. Polo признали лучшим в ценовой категории до 25 000 евро и присудили ему еще две награды, включая Гран-при Автомобиль года в Германии. Для модели важны и оценки жюри, и заявленная в Германии стартовая цена. Европейский автомобиль года объявят в январе 2027-го.
В категории до 25 000 евро жюри выделило сочетание цены и общего уровня автомобиля. Новый ID. Polo получил Золотой руль 2026 в номинации Лучший автомобиль до 25 000 евро, победил в категории Бюджетный автомобиль, но самое главное стал Автомобилем года в Германии. В пресс-службе Volkswagen отметили, что награда Золотой руль отражает стремление сделать электромобильность доступной более широкому кругу покупателей.
Еще одна награда пришла от читателей. В этой номинации, ID. Polo занял первое место среди малых автомобилей за дизайн. Volkswagen связывает с этой победой первую награду для нового языка оформления Pure Positive (Чистый позитив), с четкими формами и заметными деталями.
За Золотой руль ежегодно голосуют читатели и редакция AUTO BILD и BILD am SONNTAG. В случае ID. Polo отдельно отметили, что Volkswagen выводит электромобиль в ценовой диапазон, доступный многим автомобилистам.
Для Томаса Шефера, главы марки Volkswagen три награды за несколько недель стали подтверждением выбранного подхода. По его словам, модель должна вернуть марке образ доступного и качественного автомобиля, удобного в повседневной эксплуатации. Шефер отметил вклад команды в быстрый результат.
ID. Polo построен на эволюции модульной архитектуры MEB+ и имеет передний привод. Среди его ближайших родственников - Volkswagen ID. Cross, Cupra Raval и Skoda Epiq. Электромотор расположен на передней оси, а вместо традиционной коробки передач установлен одноступенчатый редуктор.
ID. Polo (155 kW), комбинированный расход электроэнергии составляет 14,7-13,4 кВт·ч/100 км, выбросы CO₂ - 0 г/км, класс CO₂ - A. Для модели предусмотрены батареи емкостью 37 и 52 кВт·ч. Volkswagen указывает для версии с батареей 52 кВт·ч запас хода до 281 мили по циклу WLTP, то есть около 452 км; для ID. Polo также заявлен максимум 454 км. Аккумулятор на 37 кВт·ч дает до 205 миль, или примерно 330 км, по WLTP. Ее зарядка постоянным током с 10 до 80% занимает 23 минуты при мощности до 88 кВт, а старшая аккумулятор принимает мощность до 105 кВт.
В линейке заявлены варианты мощностью 116, 135 и 211 л.с. Менее мощная версия разгоняется до 100 км/ч примерно за 9,5 секунды, а модификация мощностью 211 л.с., - за 7,1 секунды. Автолюбители отдельно отмечают, что ID. Polo сохраняет поведение, близкое к бензиновому Polo.
В конкурсе Автомобиль года в Германии 2027 модель сначала выиграла в классе машин со стартовой ценой ниже 25 000 евро. Это позволило ей выйти в финальное голосование за главный титул. После двух дней испытаний ID. Polo опередил четырех других победителей классов; решение принимало независимое жюри из 47 немецких и международных автомобильных журналистов.
У Volkswagen есть и другие победители: новый T-Roc занял первое место в категории Компактный SUV/Crossover, а Multivan - среди минивэнов. Для ID. Polo победа в малом классе стала отдельным признанием дизайна.
К слову, ID. Polo также вошел в семерку финалистов премии Лучший автомобиль года в Европе 2027 (ECOTY). Впервые в истории конкурса все финалисты - электромобили. Вместе с Volkswagen в финальный список вошли BMW iX3, Cupra Raval, Hyundai Ioniq 3, Kia EV2, Renault Twingo и Volvo EX60. Итог объявят 8 января 2027 года на Брюссельском автосалоне.
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