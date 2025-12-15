Забытая на 13 лет «десятка» в идеале: стоит ли она своих 1,6 млн рублей?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

15 декабря 2025, 11:02

В Ставропольском крае нашли «капсулу времени». Это почти новый автомобиль ВАЗ-2110. Машина проехала всего шесть тысяч километров. Состояние кузова и салона идеальное. Владелец просит за нее очень много. Узнайте, чем уникален этот экземпляр.

На российском рынке подержанных автомобилей всплыл по-настоящему уникальный лот. Как сообщает «Российская Газета», в Ставропольском крае на продажу выставили седан ВАЗ-2110, который можно смело назвать «капсулой времени». Автомобиль сошел с конвейера в 2012 году, но за прошедшие годы проехал всего 6110 километров.

Состояние машины полностью соответствует заявленному пробегу. Судя по фотографиям, лакокрасочное покрытие кузова находится в первозданном виде, без сколов и царапин, словно автомобиль только что покинул дилерский центр. В салоне царит атмосфера нового авто: на сиденьях до сих пор сохранились заводские полиэтиленовые чехлы, а пластиковые элементы не имеют ни малейших потертостей. Владелец утверждает, что на многих деталях подвески и других узлах остались заводские маркировки и пломбы, подтверждающие, что никто никогда не пытался их откручивать.

Дополнительным преимуществом является южный регион эксплуатации. Климат Ставрополья уберег кузов от воздействия влаги и дорожных реагентов, что гарантирует отсутствие даже намеков на коррозию, которая была частой проблемой для этих моделей.

Этот экземпляр «десятки» интересен и своими особенностями. Внутри установлена так называемая «европанель» - переходный вариант приборной панели, который по своему дизайну уже напоминал Lada Priora. Еще один приятный бонус для будущего владельца - наличие кондиционера, что было довольно редкой опцией для ВАЗ-2110. Забавно, что при этом в машине отсутствуют даже элементарные салонные коврики.

Под капотом установлен хорошо знакомый 16-клапанный двигатель обьемом 1,6 литра, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Этот силовой агрегат считается одним из самых удачных в линейке «АвтоВАЗа» того времени.

Однако цена этого янгтаймера способна удивить даже искушенных коллекционеров. За автомобиль в состоянии нового просят внушительные 1 600 000 рублей. Такая стоимость выводит его из категории простого транспорта и переводит в разряд экспонатов для частной коллекции или для тех, кто хочет испытать ностальгию по автомобилям из прошлого.

Упомянутые модели: ВАЗ (Lada) 2110
Упомянутые марки: ВАЗ (Lada)
