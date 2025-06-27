Идеальная ГАЗ-21 «Волга» выставлена на продажу в Бельгии по цене нового Mercedes-Benz

Машина представляет собой настоящую «капсулу времени» и пребывает в идеальном состоянии. Под капотом трудится оригинальный бензиновый рядный четырехцилиндровый агрегат мощностью 61 л.с. в паре с механической коробкой передач. По словам продавца, автомобиль всю жизнь находился в одних руках, не участвовал в ДТП, никогда не использовался для повседневной эксплуатации и хранился в теплом гараже, что объясняет его исключительное состояние.

Продавец оценили машину в солидные 95 тысяч евро или порядка 8,7 млн рублей в пересчете по курсу. Для сравнения, столько же сейчас в Германии стоит топовая версия нового Mercedes-Benz E-Class. Интерес к автомобилю объясняется не только возрастом и сохранностью, но и исторической значимостью модели. ГАЗ-21 – одна из самых узнаваемых машин советского автопрома, выпускавшаяся с 1956 по 1970 год.

Фото: AutoScout

Эта модель стала символом эпохи, олицетворяя собой статус, инженерную мысль и культурную идентичность СССР. Известно, что две таких машины находятся в личной коллекции президента России Владимира Путина, что делает предложение из Бельгии еще более привлекательным для знатоков истории и коллекционеров.

Фото: AutoScout

Сегодня подобные экземпляры крайне редки даже в России, не говоря уже о Европе. Машины в таком состоянии, особенно с одним владельцем и нулевым пробегом, можно рассматривать как настоящий музейный экспонат или удачный объект для инвестиций.

Упомянутые модели: ГАЗ 21 Волга

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