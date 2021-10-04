Идеальный семейный автомобиль должен быть безопасным и стоить не больше 1 млн рублей: итоги исследования
Фото: Mercedes-Benz
Оказалось, что в списке трех наиважнейших характеристик, которые россияне желают видеть у семейного автомобиля, должны присутствовать: безопасность, надежность и, по возможности, невысокая стоимость технического обслуживания. За безопасность проголосовало больше всего респондентов - 31%. При этом женщины оценили эту характеристику как более важный критерий при выборе семейного автомобиля, нежели надежность (ее назвали основной 26% опрошенных).
Низкую стоимость обслуживания транспортного средства для семьи и низкий расход топлива назвали главным параметром 16% принявших участие в опросе.
Как выяснилось, мощность двигателя не является приоритетной характеристикой при покупке семейного автомобиля. 27% россиян отметили, что их вполне устроят машины от 90 до 149 л.с. Самым оптимальным типом кузова для семейного автомобиля опрошенные назвали «универсал» (20%), «кроссовер» (19%), «минивэн» (18%) и «внедорожник» (16%).
По-прежнему неистребима вера россиян в немецких (33%) и японских (30%) автопроизводителей. 3 место заняли автомобили корейских марок (8%), чуть-чуть не дотянули автомобили российских брендов (7%).
По мнению 41% участников исследования Авито Авто, идеальный семейный автомобиль должен быть по карману, то есть стоить от 500 000 до 1 млн рублей. 22% респондентов говорят, что им по карману цена от 1 млн до 1,5 млн рублей. Еще 15% россиян готовы приобрести автомобиль для семьи при условии, если он им обойдется дешевле 500 000 рублей. Респонденты, проживающие в двух столичных мегаполисах, выразили готовность заплатить за семейный автомобиль от 1 млн до 2 млн рублей – это 47% москвичей и 52% петербуржцев.
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