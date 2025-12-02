Забытый в гараже? Легендарный внедорожник Toyota продают с мизерным пробегом

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

2 декабря 2025, 08:44

В России нашли уникальный внедорожник. Это легендарный Toyota Land Cruiser Prado. Автомобиль почти не имеет пробега. Его состояние близко к идеальному. Цена выглядит очень привлекательно. Узнайте подробности этого предложения.

На российском автомобильном рынке появилось действительно редкое предложение. В Нижнем Новгороде выставили на продажу культовый внедорожник Toyota Land Cruiser Prado в 150-м кузове. Несмотря на то, что автомобиль сошел с конвейера еще в 2017 году, его состояние можно без преувеличения назвать коллекционным, или так называемой «капсулой времени».

Самое удивительное в этом экземпляре - его пробег. За восемь лет эксплуатации одометр зафиксировал всего 9 тысяч километров. Для надежного 2,8-литрового дизельного двигателя мощностью 177 лошадиных сил такой пробег является, по сути, лишь завершением периода обкатки. Силовой агрегат работает в паре с классической автоматической коробкой передач, что ценят многие поклонники модели. Владелец утверждает, что автомобиль находится в первозданном виде, и даже при беглом осмотре видно, что все узлы, включая детали подвески, выглядят как новые.

Автомобиль предлагается в богатой комплектации «Элеганс». В ее оснащение входит все необходимое для комфортных поездок: современная мультимедийная система с сенсорным экраном, система климат-контроля, а также незаменимый для российских условий «зимний пакет» с подогревами. Это делает внедорожник полностью готовым к любым погодным условиям, от южных регионов до севера страны.

Как сообщает «Российская Газета», владелец оценил свой почти новый автомобиль в 5 950 000 рублей. На первый взгляд цена может показаться высокой для восьмилетнего автомобиля, но стоит учесть его уникальное состояние и пробег. Более того, продавец готов к диалогу и допускает возможность торга. Если сравнить эту сумму со стоимостью нового Land Cruiser Prado 250, который обойдется покупателям в полтора, а то и в два раза дороже, предложение выглядит более чем заманчивым. Это редкий шанс стать обладателем практически нового легендарного внедорожника по цене, значительно ниже рыночной для свежих моделей.

Упомянутые модели: Toyota Land Cruiser Prado (от 2 898 000 Р)
Упомянутые марки: Toyota
