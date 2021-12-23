Идеальный транспорт для Деда Мороза – какой он? Lada показала свой вариант
Фото: Lada
Среди наиболее востребованных опций оказались: мягкие и удобные сидения, а также новейшая мультимедийная система с хорошим навигатором (51%), складывающиеся в ровный пол задние сидения (34%), чтобы Дед Мороз мог немного поспать, и надежная сигнализация (32%). Из волшебных свойств на первое место вышел бездонный багажник (41%), способность разгоняться до скорости света (40%) и умение летать (39%).
Почти половина опрошенных заявила, что автомобиль должен быть красного цвета (45%), а 19% проголосовали за белую машину. Кроме того, 47% россиян уверены, что автомобиль обязательно должен быть отечественного производства, а на иномарках путь катается Санта Клаус.
АвтоВАЗ тоже подумал об автомобиле для Деда Мороза и снял забавное рекламное видео, в котором волшебник оказался очарован внедорожными возможностями нашей Lada Niva. Автомобиль, правда, был не красным и не белым, а черным, но дедушку это нисколько не смутило.
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