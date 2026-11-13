Автопром Германии на грани остановки: заводы Audi и Mercedes-Benz могут встать из-за новых 24-часовых забастовок

13 ноября 2026, 21:28
В Германии 3,7 млн рабочих готовятся к суточной забастовке: чего они требуют
В Германии 3,7 млн рабочих готовятся к суточной забастовке: чего они требуют
Около 3,7 млн работников автопрома и сталелитейных предприятий Германии могут оказаться затронуты забастовкой. IG Metall допускает акцию при отсутствии прогресса по зарплатам и гарантиям занятости. Дата не названа: стороны провели три раунда переговоров.
Стороны провели уже три раунда переговоров, но договориться о зарплатах и гарантиях занятости пока не смогли. 12 ноября 2026 года правление IG Metall одобрило проведение 24-часовых предупредительных забастовок в немецкой металло- и электротехнической промышленности. Профсоюз заявил, что этим решением «открыл путь» к таким акциям. Конкретную дату остановки работы не назвали. IG Metall предупреждает о возможной забастовке, если прогресса не будет.
Профсоюз объединяет более двух миллионов работников автомобильной и сталелитейной отраслей. Конфликт охватывает около 3,7 млн работников компаний автомобильной, машиностроительной, электротехнической и сталелитейной отраслей Германии. IG Metall требует увеличить зарплаты на 5% и сохранить рабочие места вместе с производственными площадками. Работники, по замыслу профсоюза, должны участвовать в результатах прибыльных отраслей и компаний. Предложение работодателей включает разовую выплату в размере 1% заработной платы в июле 2027 года и рост тарифных ставок на 1,3% с июля 2028 года. Компании в тяжелом финансовом положении могли бы не выплачивать разовую сумму. Профсоюз считает это предложение недостаточным. Еще одно требование IG Metall касается распределения прибыли в секторах с высокой маржинальностью.
Возможная акция может затронуть около 3,7 млн сотрудников предприятий автопрома и сталелитейной отрасли Германии. По данным IG Metall, с 1 ноября в стране прошло более 2 800 акций с участием свыше 413 000 работников. Локальные протесты затронули завод Audi в Неккарзульме и площадку Mercedes-Benz в Зиндельфингене. В остановке работы в Неккарзульме участвовали около 6 500 работников Audi. Точную дату 24-часовой забастовки пока не объявили. Ассоциации работодателей осудили призыв и заявили, что остановки работы усугубят положение сектора, который уже переживает кризис.
В другом производственном сюжете Audi речь идет о проекте завода в Джорджии стоимостью четыре миллиарда долларов. Его еще должен одобрить Volkswagen; подробности собраны в разборе проекта Audi.
Протестные планы затрагивают и другие марки: сотрудники заводов Stellantis собираются выступить против закрытия завода Jeep. Hyundai, со своей стороны, пообещал не увольнять работников из-за появления роботов-гуманоидов. IG Metall пока не назвал дату возможной акции.
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