Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

Автор: Дарья Климова

19 мая 2026, 08:51

ИИ фиксирует нарушения парковки: как Новосибирск борется с автохамами и грязью на дорогах

1,4 миллиона рублей штрафов без единого инспектора: новая система слежения за авто

В Новосибирске власти усилили контроль за парковкой на газонах и тротуарах: теперь нарушителей вычисляет искусственный интеллект. Система работает во всех районах, а штрафы уже исчисляются миллионами рублей. Почему это важно именно сейчас и что грозит водителям - разбираемся в деталях.

В Новосибирске автомобилисты столкнулись с новыми правилами игры: теперь за парковку на газонах и других запрещенных местах можно получить штраф, даже не выходя из дома. Причина проста - городские власти внедрили современные системы слежения, которые фиксируют нарушения автоматически. Это решение стало ответом на многолетние жалобы жителей на грязь и беспорядок, которые оставляют после себя нерадивые водители.

Как отмечает мэр Максим Кудрявцев, машины, выезжающие с клумб и газонов, разносят по улицам землю и мусор, что не только портит внешний вид города, но и ухудшает экологию. Власти решили не ограничиваться предупреждениями: теперь в каждом районе работает программно-аппаратный комплекс «ПаркНет». Его камеры ежедневно фиксируют от 10 до 50 автомобилей, припаркованных с нарушениями. Система определяет координаты, распознает номера и передает данные на сервер, где информация поступает в административную комиссию для вынесения штрафов.

В Дзержинском районе пошли еще дальше - здесь тестируют нового «инспектора» на базе искусственного интеллекта. По словам главы администрации Кировского района Андрея Выходцева, особенно активно система работает весной и летом, когда проблема парковки на газонах становится острее. За одну неделю «умная» система выявила 77 нарушений, а по итогам прошлого года удалось собрать около 1,4 миллиона рублей штрафов - и все это без личного контакта с водителями.

В Ленинском районе с начала весны зафиксировали более 200 случаев неправильной парковки, 20 из которых уже переданы в административную комиссию. Только за последнюю неделю здесь обнаружили 48 автомобилей, оставленных с нарушением правил. В Калининском районе за март и апрель выявили свыше 150 нарушителей, а в 2025 году вынесли 1132 постановления на сумму более двух миллионов рублей.

Размер штрафа зависит от статуса нарушителя: для физических лиц - от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных - от 5 до 10 тысяч, для юридических - от 10 до 20 тысяч рублей. Такая система, по мнению городских властей, должна дисциплинировать водителей и сделать улицы чище.

Интересно, что подобные меры по автоматизации контроля за дорожными нарушениями становятся все более распространенными в российских городах. Например, недавно обсуждалась ситуация, когда инспектор ГАИ останавливает машину, но долго не подходит к водителю - о том, как вести себя в такой ситуации, подробно рассказано в разборе с примерами и советами.

Как сообщает Российская Газета, внедрение новых технологий уже приносит ощутимые результаты: количество нарушений снижается, а город становится заметно чище. Однако расслабляться не стоит - камеры и искусственный интеллект продолжают работать без выходных, и каждый водитель рискует попасть в объектив, если проигнорирует правила парковки.

Похожие материалы

