Сможет ли нейросеть защитить вас от автохлама? Проверили, какие б/у кроссоверы предлагает ИИ и где он жестко ошибается

ИИ нашел идеальный кроссовер до 2 млн рублей, но эксперты советуют ему полностью: в чем подвох

ИИ-агенты научились подбирать машины с пробегом, но слепо доверять им опасно. В ходе эксперимента нейросеть нашла свежие Haval Jolion и Hyundai Creta в рамках бюджета. Однако за красивыми цифрами пробега скрывались ошибки алгоритма, хитрые дилерские уловки со скидками и нестыковки в комплектации. Рассказываем, в каких деталях ИИ жестко просчитался и почему без ручной проверки VIN и документов вы рискуете купить кота в мешке.

ИИ-агенты научились подбирать машины с пробегом, но слепо доверять им опасно. В ходе эксперимента нейросеть нашла свежие Haval Jolion и Hyundai Creta в рамках бюджета. Однако за красивыми цифрами пробега скрывались ошибки алгоритма, хитрые дилерские уловки со скидками и нестыковки в комплектации. Рассказываем, в каких деталях ИИ жестко просчитался и почему без ручной проверки VIN и документов вы рискуете купить кота в мешке.

Российский рынок автомобилей с пробегом в 2025 году достиг 6,24 млн сделок. Это рекорд за всю историю наблюдений «Автостата» и примерно на 20% выше уровня 2016 года. По данным исследования «Авито Авто» и сервиса «Автотека», 96% опрошенных проверяют историю машины онлайн. Еще 61% делают это до контакта с продавцом или личного осмотра. Рекомендации на базе ИИ используют 54% респондентов. На форуме «Для тех, кто рулит» первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев спрогнозировал, что к 2030 году сделки на вторичном рынке перейдут в онлайн, а ИИ будет участвовать в подборе машин и переговорах о цене.

Эксперимент Autonews был рассчитан на покупателя подержанного кроссовера в столичном регионе: бюджет составлял до 2 млн руб., пробег и количество владельцев желательно было свести к минимуму, часть суммы следовало сохранить на обслуживание.

В подборке нашлась Hyundai Creta с механической коробкой и передним приводом, хотя в запросе требовался автомат, а полный привод был предпочтителен. Такая ошибка хорошо показывает разницу между поиском объявлений и готовым решением о покупке. На международных рынках Creta выпускается с разными силовыми установками и трансмиссиями: встречаются бензиновые и дизельные двигатели объемом 1,5 л, есть и турбомотор. Коробки включают механику и вариатор IVT, а также шестиступенчатый автомат или семиступенчатый робот. Поэтому одного названия модели недостаточно, чтобы определить ее агрегаты и привод.

Первичный список включал Haval Jolion и Hyundai Creta, Nissan X-Trail, Kia Sportage и Renault Duster. Модели заметно различаются по размеру и возрасту, поэтому подобный перечень задает направление поиска, но не заменяет сравнение конкретных машин. Алгоритм чаще предлагает известные варианты и может пропустить менее очевидные. У Jolion с одинаковым названием модели на разных рынках встречаются разные силовые версии: для одного варианта указаны турбомотор объемом 1 497 куб. см и семиступенчатая роботизированная коробка с двойным сцеплением. В международных карточках есть переднеприводные модификации и гибридные версии. Характеристики зарубежных автомобилей не следует автоматически переносить на российскую машину.

Что нашлось в объявлениях

Самым свежим кандидатом стал Haval Jolion 2023 года с пробегом 76,7 тыс. км за 1,9 млн руб. В объявлении указаны бензиновый турбомотор 1,5 л, роботизированная коробка и полный привод. Продавец заявляет, что ДТП не было и владелец один. Эти сведения еще необходимо сверить. Состояние двигателя и трансмиссии по карточке определить нельзя. Перед осмотром стоит сопоставить VIN и заводскую спецификацию с объявлением. На месте необходимо проверить работу коробки и полного привода с помощью компьютерной диагностики и тест-драйва.

Два Nissan X-Trail предлагают иной формат. Автомобиль 2016 года с пробегом 103,8 тыс. км стоит 1,675 млн руб.; у него двухлитровый бензиновый двигатель мощностью 144 л.с., вариатор, полный привод и комплектация SE Top. Второй экземпляр, 2017 года с пробегом 107 тыс. км, стоит 1,698 млн руб. в исполнении LE+. Небольшая разница в цене сама по себе не говорит, какая машина лучше: важны история обслуживания и количество владельцев, но многое зависит и от состояния кузова с техникой.

Creta 2019 года оценили в 1,52 млн руб. У нее двигатель 1,6 л мощностью 123 л.с., механическая коробка и передний привод. Пробег составляет 147,4 тыс. км. По цене остается запас, но обязательным условиям подобный вариант не соответствует.

Ближе к запросу оказалась Hyundai Creta 2020 года: двухлитровый двигатель, автомат и пробег 134,6 тыс. км. В объявлении указаны 1,769 млн руб. вместо прежней цены 1,949 млн. Однако дилерская скидка может зависеть от кредита или трейд-ин. Нейросеть это условие не учла, поэтому реальную стоимость необходимо выяснять у продавца.

Где алгоритму нужна перепроверка

ИИ сортирует объявления по году, пробегу и двигателю, учитывает коробку передач с приводом, а также может подсказать типичные слабые места модели. Но он опирается на сведения из карточки: повреждения или сомнительный пробег могут остаться незамеченными, как и умолчание о ремонте после ДТП. Сравнение цен также теряет смысл, если одно предложение действует только при дополнительных условиях. Проверка истории онлайн помогает отобрать варианты, но не заменяет сверку VIN, документов и комплектации. Нужны также диагностика и осмотр автомобиля.

Автомобильные площадки развивают собственные инструменты подбора: они могут анализировать отзывы и выделять сведения из отчетов об эксплуатации и ремонтах. ИИ-агенты могут искать объявления на нескольких площадках, замечать повторы и удаленные предложения, если у них есть доступ к этим данным. Покупателю важно понимать, на чем основана оценка. Электронное оформление договора купли-продажи через «Госуслуги» также стало распространеннее. По данным Госавтоинспекции, количество таких сделок выросло примерно с 13 тыс. в 2024 году до более чем 70 тыс. в 2026-м.

Алгоритм полезен, когда необходимо сократить список кандидатов и подготовить вопросы продавцу. Электронные помощники требуют проверки в конкретных условиях, как и в других автомобильных темах: в разборе Xpeng G9 оценивалась работа водительских ассистентов. По объявлению итоговую оценку состояния машины с пробегом получить нельзя.