Чат-боты закрывают до 70% запросов без оператора, а механики через планшеты находят вдвое больше неисправностей

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Элина Градова

8 декабря 2025, 23:03

ИИ против рутины: как искусственный интеллект освобождает людей в автобизнесе

ИИ против рутины: как искусственный интеллект освобождает людей в автобизнесе

Чат-боты закрывают до 70% запросов без оператора, а механики через планшеты находят вдвое больше неисправностей

ИИ против рутины: как искусственный интеллект освобождает людей в автобизнесе

ИИ в автобизнесе перестал быть фантазией — он уже экономит миллионы, увеличивает продажи и заменяет рутину. На форуме в Москве показали, как искусственный интеллект работает на дилеров, лизинговые компании и сервисные станции. Главное — не технологии, а люди, которые умеют ими управлять.

ИИ в автобизнесе перестал быть фантазией — он уже экономит миллионы, увеличивает продажи и заменяет рутину. На форуме в Москве показали, как искусственный интеллект работает на дилеров, лизинговые компании и сервисные станции. Главное — не технологии, а люди, которые умеют ими управлять.

4 декабря 2025 года в Москве прошёл первый в истории агентства «АВТОСТАТ» форум под названием «ИИ-революция в автобизнесе – 2025». Мероприятие собрало ключевых игроков отрасли — от дилеров и маркетологов до разработчиков ИТ-решений и владельцев сервисных станций. Главной темой стало практическое применение искусственного интеллекта: не как модного тренда, а как реального инструмента роста, экономии и повышения клиентского опыта.

Форум начался с напоминания: digital-ландшафт автобизнеса прошёл путь от газет и каталогов через эпоху блогеров к современной стадии — эре ИИ. По словам Василия Мельникова, основателя агентства MITRA, сегодня наступило время «хаоса и гибкости», когда выигрывают не бюрократы, а предприниматели, умеющие быстро адаптироваться и внедрять новые подходы.

Одной из центральных идей, прозвучавших с разных трибун, стало утверждение: ИИ не заменяет человека — он усиливает его. Мария Консманова из HR-агентства HR-Prof подчеркнула: «Выиграют не те, кто заменит людей ИИ, а те, кто научится соединять человеческий интеллект, ценности и алгоритмы». Она отметила, что ИИ отлично справляется с рутиной — составлением отчётов, обработкой данных, описанием вакансий, — но он не способен оценить готовность сотрудника брать ответственность. Поэтому успех зависит не от технологии самой по себе, а от компетентности того, кто её использует.

Практические кейсы подтвердили эти слова. Первый заместитель гендиректора «Балтийского лизинга» Антон Сапожков удивил аудиторию примером создания рекламного ролика: при традиционном подходе его стоимость достигла бы 2,4 млн рублей, а с использованием ИИ — всего 2 400 рублей и 18 часов экспертной работы. Кроме того, сегодня лизинговые сделки полностью автоматизированы: от подачи заявки до одобрения клиента и формирования документов.

Особое внимание участники уделили «цифровым двойникам» — виртуальным копиям реальных активов, способным моделировать бизнес-процессы и прогнозировать результаты без риска для реального бизнеса. Алексей Костенюк из «СберМобайл» продемонстрировал, как с их помощью таксопарк может снизить простои, оптимизировать расходы и повысить лояльность клиентов. Юрий Висневский из компании SKAI добавил, что в некоторых сферах, особенно в управлении транспортом, ИИ уже превосходит человека по эффективности.

Не остались в стороне и дилерские центры. Руководитель отдела цифровых продуктов GWM Алексей Сединкин вместе с сооснователем платформы Reconnect Даниилом Первухиным сообщили, что внедрение ИИ-агентов в чат-поддержку повышает конверсию на 33%, снижает операционные затраты на 15–20%, а 60–70% обращений клиентов закрываются без участия оператора. При этом 85% пользователей отмечают, что с ИИ-агентом задачи решаются быстрее и удобнее.

Директор бренд-маркетинга Jetour и Soueast Юлия Зелепукина подтвердила: ИИ помогает получать качественные лиды. Конверсия сайта выросла на 10–20%, а доля квалифицированных заявок — на 15–20%.

Компания «Инфотек» показала, как ИИ анализирует телефонные разговоры с клиентами: автоматически формирует текстовую расшифровку, резюме беседы, проверяет соблюдение чек-листов и выделяет «тёплые» лиды для повторного контакта. Это позволяет экономить более 200 часов в месяц, сокращать потери лидов на 10–20% и повышать конверсию в продажу на 5–15%.

Отдельный блок был посвящён финансовым сервисам. Алексей Бородавин из Balance Platform рассказал, как ИИ-решения ушли от «бумажного века»: теперь клиент может за 5 минут подать заявку на автокредит через QR-код в салоне, мгновенно получить одобрение и подписать договор по СМС-коду. Ошибки сведены к минимуму, а процесс стал полностью цифровым и прозрачным.

Завершил форум владелец IT-компании «Созвездие» Андрей Чёриков, который напомнил: революция начинается не с технологий, а в головах людей. Его команда разработала планшетный интерфейс для механиков, который повышает выявление неисправностей и позволяет собственнику отслеживать вклад каждого сотрудника в прибыль сервиса.

В завершение мероприятия прошёл девятый по счёту конкурс IT-решений для автобизнеса. Из девяти проектов победу одержало решение «Баланс-Авто» от Balance Platform — именно то, что позволяет оформить кредит на автомобиль прямо в салоне через QR-код.

Форум показал: ИИ-революция в автобизнесе уже не на горизонте — она здесь и сейчас. И её движущая сила — не код и не алгоритмы, а люди, готовые мыслить иначе.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Hyundai Staria Signature: футуристический минивэн с характером и компромиссами
В России стартовали продажи нового электрокроссовера Evolute i-Joy второго поколения
Только один «китаец» пробился в десятку самых продаваемых автомобилей в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Lexus RZ и еще 50 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Краснодар Сургут Сочи
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться