Чат-боты закрывают до 70% запросов без оператора, а механики через планшеты находят вдвое больше неисправностей

ИИ против рутины: как искусственный интеллект освобождает людей в автобизнесе

ИИ в автобизнесе перестал быть фантазией — он уже экономит миллионы, увеличивает продажи и заменяет рутину. На форуме в Москве показали, как искусственный интеллект работает на дилеров, лизинговые компании и сервисные станции. Главное — не технологии, а люди, которые умеют ими управлять.

4 декабря 2025 года в Москве прошёл первый в истории агентства «АВТОСТАТ» форум под названием «ИИ-революция в автобизнесе – 2025». Мероприятие собрало ключевых игроков отрасли — от дилеров и маркетологов до разработчиков ИТ-решений и владельцев сервисных станций. Главной темой стало практическое применение искусственного интеллекта: не как модного тренда, а как реального инструмента роста, экономии и повышения клиентского опыта.

Форум начался с напоминания: digital-ландшафт автобизнеса прошёл путь от газет и каталогов через эпоху блогеров к современной стадии — эре ИИ. По словам Василия Мельникова, основателя агентства MITRA, сегодня наступило время «хаоса и гибкости», когда выигрывают не бюрократы, а предприниматели, умеющие быстро адаптироваться и внедрять новые подходы.

Одной из центральных идей, прозвучавших с разных трибун, стало утверждение: ИИ не заменяет человека — он усиливает его. Мария Консманова из HR-агентства HR-Prof подчеркнула: «Выиграют не те, кто заменит людей ИИ, а те, кто научится соединять человеческий интеллект, ценности и алгоритмы». Она отметила, что ИИ отлично справляется с рутиной — составлением отчётов, обработкой данных, описанием вакансий, — но он не способен оценить готовность сотрудника брать ответственность. Поэтому успех зависит не от технологии самой по себе, а от компетентности того, кто её использует.

Практические кейсы подтвердили эти слова. Первый заместитель гендиректора «Балтийского лизинга» Антон Сапожков удивил аудиторию примером создания рекламного ролика: при традиционном подходе его стоимость достигла бы 2,4 млн рублей, а с использованием ИИ — всего 2 400 рублей и 18 часов экспертной работы. Кроме того, сегодня лизинговые сделки полностью автоматизированы: от подачи заявки до одобрения клиента и формирования документов.

Особое внимание участники уделили «цифровым двойникам» — виртуальным копиям реальных активов, способным моделировать бизнес-процессы и прогнозировать результаты без риска для реального бизнеса. Алексей Костенюк из «СберМобайл» продемонстрировал, как с их помощью таксопарк может снизить простои, оптимизировать расходы и повысить лояльность клиентов. Юрий Висневский из компании SKAI добавил, что в некоторых сферах, особенно в управлении транспортом, ИИ уже превосходит человека по эффективности.

Не остались в стороне и дилерские центры. Руководитель отдела цифровых продуктов GWM Алексей Сединкин вместе с сооснователем платформы Reconnect Даниилом Первухиным сообщили, что внедрение ИИ-агентов в чат-поддержку повышает конверсию на 33%, снижает операционные затраты на 15–20%, а 60–70% обращений клиентов закрываются без участия оператора. При этом 85% пользователей отмечают, что с ИИ-агентом задачи решаются быстрее и удобнее.

Директор бренд-маркетинга Jetour и Soueast Юлия Зелепукина подтвердила: ИИ помогает получать качественные лиды. Конверсия сайта выросла на 10–20%, а доля квалифицированных заявок — на 15–20%.

Компания «Инфотек» показала, как ИИ анализирует телефонные разговоры с клиентами: автоматически формирует текстовую расшифровку, резюме беседы, проверяет соблюдение чек-листов и выделяет «тёплые» лиды для повторного контакта. Это позволяет экономить более 200 часов в месяц, сокращать потери лидов на 10–20% и повышать конверсию в продажу на 5–15%.

Отдельный блок был посвящён финансовым сервисам. Алексей Бородавин из Balance Platform рассказал, как ИИ-решения ушли от «бумажного века»: теперь клиент может за 5 минут подать заявку на автокредит через QR-код в салоне, мгновенно получить одобрение и подписать договор по СМС-коду. Ошибки сведены к минимуму, а процесс стал полностью цифровым и прозрачным.

Завершил форум владелец IT-компании «Созвездие» Андрей Чёриков, который напомнил: революция начинается не с технологий, а в головах людей. Его команда разработала планшетный интерфейс для механиков, который повышает выявление неисправностей и позволяет собственнику отслеживать вклад каждого сотрудника в прибыль сервиса.

В завершение мероприятия прошёл девятый по счёту конкурс IT-решений для автобизнеса. Из девяти проектов победу одержало решение «Баланс-Авто» от Balance Platform — именно то, что позволяет оформить кредит на автомобиль прямо в салоне через QR-код.

Форум показал: ИИ-революция в автобизнесе уже не на горизонте — она здесь и сейчас. И её движущая сила — не код и не алгоритмы, а люди, готовые мыслить иначе.