Зимние шины Viatti получили рекламу от нейросети: почему маркетологи отказались от животных и выбрали северное сияние?

27 ноября 2025, 15:08
ИИ создал ролик для Viatti Nordico 2: семейное путешествие вместо банальных клише
Новая реклама зимних шин Viatti Nordico 2 удивила подходом. Видео полностью создано искусственным интеллектом. Креативщики отказались от привычных образов. Какую идею выбрали и почему? Подробности в материале.
В мире автомобильной рекламы случился неожиданный поворот: для зимних шин Viatti Nordico 2 был создан ролик, полностью сгенерированный искусственным интеллектом. Как сообщает МосАвтоШина, за проект отвечала студия PromtHub, а медийную кампанию курировало агентство Genius Group. Вместо привычных сюжетов с экстремальными дорогами или дикими животными, авторы сделали ставку на семейное путешествие к северному сиянию.
Изначально рассматривались разные концепции, включая сравнение шин с обитателями дикой природы. Однако в итоге выбор пал на историю о семье, отправляющейся в путь навстречу редкому природному явлению. Такой подход, по мнению команды, оказался ближе к реальным потребностям и ожиданиям аудитории. Северное сияние добавило ролику уникальности и эмоционального оттенка, выгодно выделив его среди стандартных зимних реклам.
Процесс создания видео оказался для маркетологов настоящим открытием. Уже на этапе разработки идей нейросети позволили получить не просто раскадровки, а детализированные визуальные сцены, что значительно упростило работу и снизило риски неожиданных изменений. По словам представителей компании, использование искусственного интеллекта позволило не только ускорить производство, но и сократить расходы, которые обычно требуются для съемок в сложных погодных условиях и с привлечением больших команд.
В результате команда Viatti осталась довольна экспериментом с ИИ. Скепсис по поводу новых технологий сменился интересом: теперь стало возможным быстро тестировать разные варианты роликов, адаптировать их под различные аудитории и дорабатывать материалы даже после запуска кампании. Такой подход открывает новые горизонты для автомобильной рекламы, делая ее более гибкой и современной.
Как отмечает МосАвтоШина, этот опыт стал для бренда первым шагом в сторону цифровых инноваций. В компании уверены, что подобные инструменты в будущем позволят создавать еще более яркие и запоминающиеся рекламные кампании без лишних затрат и сложностей. А зрители, возможно, увидят еще не одну необычную историю, рожденную не только фантазией людей, но и возможностями нейросетей.
