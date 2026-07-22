ИИ в автосалоне: помощник или обманщик? Разбираемся, можно ли доверять алгоритмам при покупке авто

ИИ в автосалонах: как меняется процесс выбора машины в 2026 году

Автодилеры все чаще внедряют нейросети для подбора автомобилей, обещая ускорить и упростить процесс покупки. Но действительно ли алгоритмы способны учесть все нюансы и риски? Мало кто знает, что даже при современных технологиях есть детали, которые ИИ пока не способен оценить. Что советуют специалисты и какие подводные камни ждут покупателей - разбираемся подробно.

Автодилеры все чаще внедряют нейросети для подбора автомобилей, обещая ускорить и упростить процесс покупки. Но действительно ли алгоритмы способны учесть все нюансы и риски? Мало кто знает, что даже при современных технологиях есть детали, которые ИИ пока не способен оценить. Что советуют специалисты и какие подводные камни ждут покупателей - разбираемся подробно.

Внедрение искусственного интеллекта в работу автосалонов становится заметной тенденцией на российском рынке. Для многих покупателей это означает не только ускорение процесса выбора, но и новые вопросы: насколько можно доверять алгоритмам, когда речь идет о серьезных финансовых решениях? В условиях, когда рынок автомобилей переживает очередной виток цифровизации, важно понимать, где заканчиваются возможности ИИ и начинается ответственность человека.

Как отмечает управляющий партнер компании «Зинин, Штурбин и партнеры» Тим Зинин, нейросети уже активно используются для предварительного отбора машин. Они анализируют предпочтения клиента, бюджет, технические параметры и наличие автомобилей на складе. По его словам, с формализованными данными - ценой, комплектацией, классом - алгоритмы справляются быстрее и точнее любого менеджера. Однако, несмотря на эффективность в рутинных задачах, полностью заменить человека на этом этапе пока невозможно.

Зинин подчеркивает, что эмоциональная составляющая сделки и вопросы репутации остаются в зоне ответственности продавца и покупателя. На практике сейчас работает гибридная схема: нейросеть формирует короткий список подходящих вариантов, а финальный выбор и переговоры ведут люди. Такой подход экономит время и позволяет клиенту прийти в салон уже подготовленным, но не исключает необходимости личной проверки.

Директор SK Auto Trading Александра Пригарнева считает, что оценку технического состояния автомобиля пока рано доверять искусственному интеллекту. По ее мнению, нейросети способны анализировать только открытые данные, но не могут проверить реальное состояние машины: историю эксплуатации, толщину лакокрасочного покрытия, работу двигателя и другие важные параметры. Это значит, что покупатель все равно должен лично осматривать автомобиль или привлекать эксперта.

Исполнительный директор сервиса ИИ-аналитики и автоматизации продаж «Аихаб» Алексей Авдеев отмечает, что нейросети эффективнее всего проявляют себя при анализе работы менеджеров по продажам. Такой подход позволяет объективно оценивать эффективность сотрудников и выявлять причины, по которым клиенты уходят без покупки. Однако даже при подборе автомобилей результаты работы ИИ требуют дополнительной проверки, особенно если речь идет о десятках вариантов.

Вопрос ответственности за возможные ошибки и финансовые потери остается открытым. Как пишет Автовзгляд, эксперты сходятся во мнении: несмотря на все преимущества цифровых инструментов, итоговое решение всегда остается за человеком. Это особенно актуально на фоне новостей о сокращении производства автомобилей крупными брендами - например, когда Toyota объявила о снижении выпуска на 100 тысяч машин, что может повлиять на доступность и цены на рынке (подробнее о последствиях для рынка).

Для справки: в России уже работают десятки автосалонов, где подбор машин частично автоматизирован. Однако, по имеющимся данным, большинство покупателей по-прежнему предпочитают лично осматривать автомобиль перед покупкой. Это связано не только с недоверием к технологиям, но и с особенностями российского рынка, где состояние подержанных машин может существенно отличаться даже при схожих параметрах в базе данных. Важно помнить, что ИИ - это инструмент, который помогает сузить круг поиска, но не заменяет опыт и интуицию человека.