Почему крупные рабочие машины теперь под прицелом экспертов IIHS и как это изменит рынок

17 июня 2026, 20:18
IIHS вводит новые стандарты безопасности для тяжелых грузовиков и коммерческих авто
IIHS вводит новые стандарты безопасности для тяжелых грузовиков и коммерческих авто
Впервые за долгие годы тяжелые грузовики и коммерческие фургоны в США попали под строгий контроль IIHS. Новая программа безопасности обещает изменить подход к защите водителей и пассажиров, а также повлиять на требования к автопаркам и производителям.
IIHS впервые за много лет меняет правила игры для тяжелых грузовиков и коммерческих фургонов. Если раньше такие машины рассматривались в рамках строгих краш-тестов и требований безопасности, то теперь ситуация меняется: эксперты института запускают специальные меры для коммерческого транспорта, начиная с автомобилей класса 3 и популярных грузовых фургонов.
Причина проста – статистика несчастных случаев с участием указанных машин в США вызывает тревогу. По данным IIHS, только за 2025 год в ДТП с легкими и тяжелыми грузовиками, а также среднетоннажными фургонами погибло 6 353 человека. Это 16% всех жертв на дорогах страны за год. Такие цифры побуждают институт действовать: теперь коммерческие автомобили будут проходить специальную проверку на наличие важных систем защиты водителя.
В первой волне испытаний IIHS основное внимание уделялось пяти ключевым элементам, которые не предусмотрены законом: фронтальные и боковые подушки безопасности, преднатяжители ремней, ограничители усилий и системы напоминания о ремнях безопасности. Проверка началась с девяти популярных моделей — только четыре из них полностью соответствуют всем маркам. Chevrolet Silverado 3500 и Ford F-350 прошли тесты полностью, а Ram 3500 не дотянул по системе напоминания о ремне. Среди фургонов лидерами стали Ram ProMaster и Chevrolet BrightDrop, а вот у условного Chevrolet Express не предусмотрены даже ограничители усилий для водителя.
Остальные модели, включая Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter и Rivian Delivery, также не соответствуют стандартам. Это сохраняет разницу между современными и устаревшими решениями в сегменте коммерческих автомобилей. В будущем IIHS планирует провести дальнейшие тесты: оценить фары и систему автоматического экстренного торможения, а затем проверить и более тяжелые классы — с 4 по 6.
В целом, запуск программы IIHS – это не просто очередная инициатива, а реальный шаг к снижению смертности на дорогах. Важно отметить, что в США для коммерческих автомобилей до сих пор не являются обязательными боковые подушки и напоминание о ремне, а многие автопарки выбирают технику, ориентируясь только на цену и грузоподъемность. Новые стандарты помогут покупателям лучше ориентироваться в требованиях безопасности, а производителям — получить стимул для разработки более прогрессивных моделей. Если тенденция сохранится, к 2030 году IIHS рассчитывает снизить число жертв на дорогах на 30%.
Интересно, что подобные инициативы могут иметь место и на российском рынке, где требования к безопасности коммерческого транспорта пока остаются менее жесткими. В США же новые стандарты уже начинают менять подход автопарков к выбору техники и стимулируют производителей внедрять современные системы защиты. Для сравнения, в премиальном сегменте внедорожников также наблюдается рост требований к безопасности и технологиям — подробнее о тенденциях можно узнать в материале о новых гибридных внедорожниках на примере премиального BYD Yangwang U8L .
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