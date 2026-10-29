Почему IKCO Tara не смогла закрепиться в России и что пошло не так

29 октября 2026, 17:59
Как иранский седан Tara пытался покорить Россию — и что из этого вышло
Как иранский седан Tara пытался покорить Россию — и что из этого вышло
Эксперт испытал иранский IKCO Tara: седан вместителен и уверенно проходит крупные неровности, но разочаровывает сборкой и неторопливым разгоном. Стоит ли покупать IKCO Tara в нашем материале.
За последние два десятилетия IKCO не раз пытался укрепиться в России. Удачным оказался лишь выход Samand в начале 2000-х: бюджетный седан тогда пользовался неплохим спросом. Нынешняя Tara: модель с современным кузовом и оборудованием на основе старой французской платформы.
Двигатель и динамика
Самое заметная недоработка обнаруживается в движении. При массе около 1,3 тонны иранскому седану едва хватает тяги: разгон до 100 км/ч в ходе теста занял 14,5 секунды. Двигатель при этом работает с натужным ревом. Настройки Тары не располагают к активной езде, поэтому для обгона на трассе нужны запас времени и свободное пространство.
Происхождение платформы
Серийный выпуск Тары начался в 2021 году с личным одобрением президента Ирана. Внешность заметно изменилась и по критериям качества — удачно. Техническая основа при этом восходит к Peugeot 301 и Citroen C-Elysee образца 2012 года, которые официально продавались в России. Подход схож с тем, что использовался при создании Samand: доступная модель построена на давно разработанной платформе с учетом местных особенностей.
Мотор
Под капотом — единственный для Тары двигатель: атмосферная бензиновая «четверка» объемом 1,6 литра, развивающая 113 л.с. и 144 Н·м. Это модернизированная французская версия TU5 с распределенным впрыском и изменениями системы фаз газораспределения; часть компонентов локализована. Как замена этих деталей скажется на ресурсе мотора, пока неизвестно.
Топливо
В документации мотор рассчитан на бензин АИ-95. Представители автосалона объяснили рекомендацию сертификацией по нормам Евро-5 и заверили, что двигатель может работать на АИ-92. Во время теста разницы в эксплуатации на двух видах топлива не заметили.
Коробка передач
На тестовой машине стояла шестиступенчатая автоматическая коробка — китайская лицензионная копия агрегата Aisin. Ее настройки ориентированы на экономию: при первой возможности коробка включает повышенную передачу и почти до холостых низких оборотов двигателя. Средний расход в описанных условиях составил около 10,5–11 литров на 100 км. Вариант с механической коробкой мог бы ехать живее, но на тест попал автомобиль с автоматом.
В городе Тара остается тихой. На скорости примерно 80–90 км/ч шумоизоляция уже справляется с гулом дорог и шумом ветра.
Салон и пространство
Пассажирам второго ряда достается больше места, чем в компактных седанах Kia Rio и Hyundai Solaris: колесная база Tara составляет 2652 мм. При длине около 4,5 метра модель соответствует габаритам автомобилей гольф-класса. Диван просторный, пассажиры невысокого роста могут даже положить ногу на ногу. Втроем сзади тесно — приходится прижиматься плечами, так что комфортно ехать вдвоем.
Багажник
Объем — 640 литров, спинка заднего дивана складывается по частям. Практичность изготовления деталей хромает: обивка покрыта защитой ворсом, металлический порог открыт и уже царапается, крючков для сумок нет. Массивные петли крышки также отнимают полезное пространство.
Интерьер
В салоне представлены французские решения: архитектура передней панели и мелочи вроде кнопок стеклоподъемников на центральном тоннеле. Пульт управления температурой оснащен ЖК-дисплеем. В остальном интерьер выглядит просто: пластик жесткий, цветовая гамма серая. Графика и функции нерусифицированной медиасистемы позволяют выполнять ожидания, но работает она медленно.
Качество сборки
Осмотр выявил небрежную подгонку деталей. На пластиковых элементах остались заусенцы, шторка люка перекошена, панель состыкована с повреждениями. Подлокотник скрипит, детали в одном блоке отличаются по оттенку. По качеству теста, для новых моделей АвтоВАЗа и китайских марок подобные огрехи уже нехарактерны.
Удачные стороны
Приборы читаются хорошо, механический селектор автомата понятен. Регулировки руля по вылету нет, но широкий диапазон перемещения кресла частично компенсирует этот недостаток. В просторном салоне размещение Tara практичнее компактных сидений Rio и Solaris.
Подвеска
На неровностях Тара приятно удивляет энергоемкостью. Подвеска не обеспечивает образцовой плавности — на кочках седан потряхивает. Зато тяжелые «лежачие полицейские» автомобиль проезжает без сброса газа, тогда как другие машины в потоке почти останавливаются.
Управляемость
Реакция корпуса в целом неплохая для бюджетных моделей, но система настроена слишком осторожно. Электроника может мешать при активном проезде неровности в повороте, хотя седан все равно сохраняет курс. На панели загорается сигнал, что тяга двигателя ограничена.
Замечания по тестовой машине
Автомобиль тянуло вправо даже на ровной дороге. Автор теста предположил, что это могло быть связано с повреждением углов установки колес, хотя машина была новой. Усилитель руля также оставил вопросы: четкого нулевого положения не ощущалось, на руле возникали мелкие нервные подергивания.
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