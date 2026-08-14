Ikingi M5 PRO: Максимальная скорость 60 км/ч и запас хода 45 км — идеальный баланс для города

Ikingi M5 PRO: электроскутер с запасом хода до 45 км и скоростью до 60 км/ч

Электроскутер Ikingi M5 PRO выделяется высокой скоростью и мощным аккумулятором, что делает его актуальным для городских поездок и дальних маршрутов. Модель сочетает в себе надежность, грузоподъемность и современный дизайн, что особенно важно в условиях растущего спроса на экологичный транспорт.

Электроскутер Ikingi M5 PRO выделяется высокой скоростью и мощным аккумулятором, что делает его актуальным для городских поездок и дальних маршрутов. Модель сочетает в себе надежность, грузоподъемность и современный дизайн, что особенно важно в условиях растущего спроса на экологичный транспорт.

Электроскутеры становятся все более востребованными в городах России, а Ikingi M5 PRO – один из ярких представителей этого сегмента. Модель ориентирована на тех, кто ценит не только скорость, но и практичность: максимальная скорость достигает 50-60 км/ч, что позволяет быстро перемещаться по городским улицам и пригородным маршрутам.

Важной формулой Ikingi M5 PRO является аккумулятор емкостью 60 В и 20 Ач. Такой запас энергии обеспечивает пробег до 40-45 км на одном заряде, что особенно актуально для тех, кто не хочет тратить время на частую подзарядку. Мощность двигателя - 3000 Вт - позволяет уверенно стартовать и преодолевать небольшие подъемы, а также поддерживать стабильную динамику даже при полном оснащении.

Грузоподъемность скутера составляет до 250 кг, что дает возможность перевозить не только водителя, но и пассажира или дополнительный багаж. Колеса диаметром R10 обеспечивают устойчивость и управляемость на дорожных покрытиях разных типов, включая неровные участки и брусчатку. Это делает Ikingi M5 PRO универсальным корпусом для суровых условий и пригородных ситуаций.

Эксперты отмечают, что выбор электроскутера часто зависит от баланса между скоростью, дальностью хода и надежностью. В этом плане Ikingi M5 PRO выглядит как сбалансированное предложение. Для сравнения, на рынке есть похожие модели, например, электровелосипеды с запасом хода до 50 км, о которых недавно рассказывалось в материале о традиционных электровелосипедах с высокой грузоподъемностью . Однако скутер выигрывает за счет производительности и комфорта для двух человек.

Ikingi M5 PRO – это современный электроскутер, который сочетает в себе высочайшую производительность, надежность и простоту эксплуатации. Это может стать обоснованным выбором для тех, кто ищет альтернативу автомобилю или общественному транспорту в условиях города, а также для тех, кто ценит экологичность и экономию топлива.