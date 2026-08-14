Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

14 августа 2026, 14:47

Ikingi M9 PRO: электроскутер-чоппер с мотором 3000 Вт и запасом хода 45 км

Ikingi M9 PRO: электроскутер-чоппер с мотором 3000 Вт и запасом хода 45 км

Ikingi M9 PRO 3000 Вт: Мощный электрочоппер с запасом хода 45 км и зарядкой за 3 часа — стоит ли брать в 2026 году

Ikingi M9 PRO: электроскутер-чоппер с мотором 3000 Вт и запасом хода 45 км

Электроскутер Ikingi M9 PRO выделяется мощным мотором, высокой грузоподъемностью и быстрой зарядкой. Эта модель может стать актуальным решением для тех, кто ищет надежный транспорт для ежедневных поездок по городу и за его пределами.

Электроскутер Ikingi M9 PRO выделяется мощным мотором, высокой грузоподъемностью и быстрой зарядкой. Эта модель может стать актуальным решением для тех, кто ищет надежный транспорт для ежедневных поездок по городу и за его пределами.

В последние годы интерес к электротранспорту в России заметно вырос, и на фоне этого Ikingi M9 PRO оказался одной из самых обсуждаемых новинок. Модель, ориентированная на тех, кто ценит сочетание качества, надежности и комфорта в ежедневных поездках. Скутер-чоппер с мотором мощностью 3000 Вт научился разгоняться до 60 км/ч, что позволяет уверенно чувствовать себя как на сложных улицах, так и на загородных маршрутах.

Единственное из главных преимуществ Ikingi M9 PRO — аккумулятор 60 В × 21 А·ч, обеспечивающий до 45 км автономного хода. Полная зарядка занимает всего 3 часа, что особенно важно для активных пользователей, не желающих тратить время на долгие простои. Стальная рама выдерживает нагрузку до 250 кг, а небольшой вес скутера составляет 70 кг - это обеспечивает запас прочности и устойчивости даже при перевозке пассажира или багажа.

Для повышения комфорта предусмотрены передняя и задняя амортизация, а также гидравлические дисковые тормоза. Яркий индикатор информирует о скорости, уровне заряда и выбранном режиме работы. В комплектацию входят фары, подножки и поворотники, что позволяет безопасно путешествовать даже в условиях плохой погоды.

Эксперты отмечают, что подобные модели становятся все более востребованными на российском рынке. По мнению экспертов, спрос на электроскутеры растет не только из-за экономии на топливе, но и благодаря простоте обслуживания и возможности передвигаться по разным типам дорог. Для сравнения, электровелосипеды типа Minako F7, о которых недавно рассказывали в материале о практичных решениях для города и дачи , обеспечивают высокую мощность и грузоподъемность, но выигрывают в мобильности и компактности.

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