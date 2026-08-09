Новинка на рынке РФ: Электротрицикл Ikingi T1 — безопасность, грузоподъемность 240 кг и запас хода 50 км

Ikingi Sibtrike T1: трицикл с рекордной грузоподъемностью и гидравлическими тормозами

Трехколесный электромобиль Ikingi Sibtrike T1 выделяется сочетанием устойчивости, высокой грузоподъемности и современными тормозами. Модель рассчитана на тех, кто ищет надежный транспорт для города и дачи, а также для перевозки тяжелых грузов в любых погодных условиях.

Трехколесный электромобиль Ikingi Sibtrike T1 выделяется сочетанием устойчивости, высокой грузоподъемности и современными тормозами. Модель рассчитана на тех, кто ищет надежный транспорт для города и дачи, а также для перевозки тяжелых грузов в любых погодных условиях.

На российском рынке электротранспорта появляется все больше моделей, рассчитанных не только на молодежь, но и на тех, кому важны безопасность и практичность. Ikingi Sibtrike T1 - пример такого соединения: трицикл с усиленной рамой, который уверенно держится на скользкой дороге, не боится резких поворотов и легко перевозит тяжелые грузы.

Главная форма Т1 - его грузоподъемность: до 240 кг, что является рекордом среди компактных трициклов. Это позволяет использовать его не только для семейных прогулок, но и для перевозки продуктов, строительных материалов или крупногабаритных товаров. Передняя корзина, идущая в комплекте, дает возможность взять с собой инструменты или продукты, не загромождая пространство для ног.

Модель оснащена задним электродвигателем мощностью 1000 Вт, который разгоняет трицикл до 40 км/ч. Аккумулятор емкостью 60В/25Ач обеспечивает до 50 км пробега без подзарядки, полный цикл зарядки занимает 6 часов - удобно для ежедневного использования. При этом конструкция весит 105 кг, что делает ее устойчивой даже при полной загрузке.

В отличие от многих аналогов с барабанными тормозами, Ikingi Sibtrike T1 оснащен гидравлическими дисковыми тормозами на всех осях. Это решение обеспечивает короткий тормозной путь и надежную работу, даже в условиях грязи и сырости, что особенно важно для тяжелого транспорта на российских дорогах. Яркая фара и информативный дисплей повышают безопасность в темное время суток, мягкое сиденье и удобная посадка снижают устойчивость при длительных поездках.

Интересно, что на рынке уже есть модели, ориентированные на городские условия и дальние поездки, например, электроскутер Metro M6 Empower, который также учитывает запас хода и мощность. Подробнее о нем можно узнать в материале о перспективах Metro M6 Empower для простых маршрутов .