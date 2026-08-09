Ikingi T3 — трехколесный электроскутер для грузов и бездорожья: грузоподъемность 240 кг и запас хода 50 км

9 августа 2026, 19:36
Ikingi T3: трицикл с грузоподъемностью 240 кг и запасом хода до 50 км
Ikingi T3: трицикл с грузоподъемностью 240 кг и запасом хода до 50 км
Трехколесный электроскутер Ikingi T3 выделяется высокой устойчивостью, мощным мотором и возможностью перевозить до 240 кг. Модель рассчитана на тех, кто ищет надежный транспорт для города и работы.
Трехколесный электроскутер Ikingi T3 появился на рынке в ответ на запрос тех, кому важна максимальная устойчивость и возможность перевозки тяжелых грузов в стандартных условиях. Благодаря двум задним колесам и усиленной стальной раме, этот трицикл уверенно держится на дороге даже при полной комплектации или в сложных погодных условиях. Такие конструкции позволяют не бояться ни ям, ни гололеда, ни резких поворотов - транспорт остается под контролем в любой ситуации.
Задний электродвигатель мощностью 1000 Вт обеспечивает плавный разгон и позволяет развивать скорость до 40 км/ч. Это дает возможность маневрировать в плотном городском потоке, не уступая обычным скутерам. Литий-ионный аккумулятор 60 В / 25 Ач заряжается за 6 часов и обеспечивает пробег до 50 км на одной зарядке - этого достаточно для нескольких дней посещения или полноценной смены курьера.
Максимальная нагрузка в 240 кг — один из главных плюсов Ikingi T3. Трицикл легко справляется с перевозкой двух человек, тяжелых грузов или крупногабаритных грузов. Стальная рама рассчитана на интенсивное потребление и обеспечивает длительный срок службы даже при ежедневном использовании.
Безопасность на дороге обеспечивают гидравлические дисковые тормоза спереди и сзади. Амортизация эффективно гасит удары от неровностей, обеспечивая комфорт даже на разбитых дорогах. Яркая передняя фара и информационный дисплей с показателями скорости, заряда и пробега, позволяют держать все под контролем.
При весе 115 кг и компактных габаритах упаковки 117×70×62 см, Ikingi T3 остается маневренным и удобным для парковки. Простая конструкция, не требующая сложного обслуживания, что особенно важно для техники, ежедневно используемой в городе.
Ikingi T3 может заинтересовать не только курьеров, но и тех, кто ищет надежный транспорт для повседневных задач. Важно отметить, что электроскутеры с похожими параметрами становятся все более востребованными в России, где условия эксплуатации требуют особой прочности и универсальности. На современном рынке спрос на трехколесные модели растет, особенно среди пользователей, которым важна безопасность и возможность перевозить тяжелые грузы без дополнительных затрат на обслуживание.
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