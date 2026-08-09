Ikingi T3 — трехколесный электроскутер для грузов и бездорожья: грузоподъемность 240 кг и запас хода 50 км

Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxeed Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes Mercury MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK Tata TENET Tesla Toyota VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

9 августа 2026, 19:36

Ikingi T3: трицикл с грузоподъемностью 240 кг и запасом хода до 50 км

Ikingi T3: трицикл с грузоподъемностью 240 кг и запасом хода до 50 км

Ikingi T3 — трехколесный электроскутер для грузов и бездорожья: грузоподъемность 240 кг и запас хода 50 км

Ikingi T3: трицикл с грузоподъемностью 240 кг и запасом хода до 50 км

Трехколесный электроскутер Ikingi T3 выделяется высокой устойчивостью, мощным мотором и возможностью перевозить до 240 кг. Модель рассчитана на тех, кто ищет надежный транспорт для города и работы.

Трехколесный электроскутер Ikingi T3 выделяется высокой устойчивостью, мощным мотором и возможностью перевозить до 240 кг. Модель рассчитана на тех, кто ищет надежный транспорт для города и работы.

Трехколесный электроскутер Ikingi T3 появился на рынке в ответ на запрос тех, кому важна максимальная устойчивость и возможность перевозки тяжелых грузов в стандартных условиях. Благодаря двум задним колесам и усиленной стальной раме, этот трицикл уверенно держится на дороге даже при полной комплектации или в сложных погодных условиях. Такие конструкции позволяют не бояться ни ям, ни гололеда, ни резких поворотов - транспорт остается под контролем в любой ситуации.

Задний электродвигатель мощностью 1000 Вт обеспечивает плавный разгон и позволяет развивать скорость до 40 км/ч. Это дает возможность маневрировать в плотном городском потоке, не уступая обычным скутерам. Литий-ионный аккумулятор 60 В / 25 Ач заряжается за 6 часов и обеспечивает пробег до 50 км на одной зарядке - этого достаточно для нескольких дней посещения или полноценной смены курьера.

Максимальная нагрузка в 240 кг — один из главных плюсов Ikingi T3. Трицикл легко справляется с перевозкой двух человек, тяжелых грузов или крупногабаритных грузов. Стальная рама рассчитана на интенсивное потребление и обеспечивает длительный срок службы даже при ежедневном использовании.

Безопасность на дороге обеспечивают гидравлические дисковые тормоза спереди и сзади. Амортизация эффективно гасит удары от неровностей, обеспечивая комфорт даже на разбитых дорогах. Яркая передняя фара и информационный дисплей с показателями скорости, заряда и пробега, позволяют держать все под контролем.

При весе 115 кг и компактных габаритах упаковки 117×70×62 см, Ikingi T3 остается маневренным и удобным для парковки. Простая конструкция, не требующая сложного обслуживания, что особенно важно для техники, ежедневно используемой в городе. 

Ikingi T3 может заинтересовать не только курьеров, но и тех, кто ищет надежный транспорт для повседневных задач. Важно отметить, что электроскутеры с похожими параметрами становятся все более востребованными в России, где условия эксплуатации требуют особой прочности и универсальности. На современном рынке спрос на трехколесные модели растет, особенно среди пользователей, которым важна безопасность и возможность перевозить тяжелые грузы без дополнительных затрат на обслуживание.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Hongqi HS3 стал лидером продаж в России: как изменился спрос на кроссоверы
Буксировка без риска: главные цифры из ПТС, которые надо знать перед установкой фаркопа
Тест-драйв GAC S9: новый гибридный кроссовер с необычными функциями для России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Субкомпакт-вэны
Renault Modus и еще 17 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники Business
Jeep Liberty и еще 8 моделей
Коммерческие грузовики и фургоны
Skoda Praktik и еще 35 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Воронежская область Иркутск Ростовская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться