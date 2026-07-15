Почему эксперты считают Ikon Autograph Ultra 5 важной новинкой и что изменится для водителей

Когда Lada Iskra обзаведется климат-контролем: сроки и детали для покупателей

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Arcfox Aston Martin Audi Aurus Austin Avatr BAIC Bajaj Belgee Bentley BMW Borgward Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hummer Hyundai iCar IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover Leapmotor Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Lynk & Co M-Hero Maserati Maxus Maybach Mazda McLaren Mercedes MG Micro MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Seres Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota Triumph VGV Volga Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wiesmann Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye ZX АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ ЛУАЗ Москвич ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

15 июля 2026, 13:36

Ikon Tyres представила новую шину Ultra 5: старт продаж и ключевые особенности

Ikon Tyres представила новую шину Ultra 5: старт продаж и ключевые особенности

Почему эксперты считают Ikon Autograph Ultra 5 важной новинкой и что изменится для водителей

Ikon Tyres представила новую шину Ultra 5: старт продаж и ключевые особенности

Шинная индустрия России готовится к запуску Ikon Autograph Ultra 5 - новой летней модели, созданной специально для современных автомобилей. Мало кто знает, что инженеры внедрили уникальные решения для повышения безопасности и комфорта. Когда стартуют продажи, какие технологии применены и что это значит для рынка - объясняем подробно. Не прошли мимо и вопросы надежности: что грозит при выборе альтернатив - разбираемся с экспертами.

Шинная индустрия России готовится к запуску Ikon Autograph Ultra 5 - новой летней модели, созданной специально для современных автомобилей. Мало кто знает, что инженеры внедрили уникальные решения для повышения безопасности и комфорта. Когда стартуют продажи, какие технологии применены и что это значит для рынка - объясняем подробно. Не прошли мимо и вопросы надежности: что грозит при выборе альтернатив - разбираемся с экспертами.

Появление Ikon Autograph Ultra 5 на российском рынке может стать заметным событием для всех, кто следит за развитием отечественной шинной индустрии. Новая модель, как отмечают специалисты, ориентирована на владельцев современных и мощных автомобилей, для которых важны не только характеристики, но и надежность в условиях российских дорог.

Презентация Ikon Autograph Ultra 5 прошла с акцентом на инновационные решения. Производство стартует во Всеволожске, а продажи намечены на начало 2027 года сразу в трех странах: России, Беларуси и Казахстане. В дальнейшем шина появится и на зарубежных рынках. Для покупателей подготовлено 54 типоразмера, что позволяет подобрать подходящий вариант практически для любой популярной модели автомобиля.

Инженеры Ikon Tyres уделили особое внимание прочности конструкции. В основе - текстильный корд нового поколения, который сохраняет устойчивость даже при высоких нагрузках и минимизирует риски повреждений в боковой зоне. Максимальный индекс скорости достигает 300 км/ч, что подчеркивает ориентацию на современные автомобили с высокими динамическими характеристиками.

Одной из ключевых особенностей стала новая формула гермослоя, снижающая газопроницаемость и обеспечивающая стабильную геометрию шины. Это решение способствует равномерному износу протектора и поддержанию оптимального пятна контакта с дорогой. Для безопасности на мокром асфальте реализована система дренажных отверстий и волнообразные ламели, которые увеличивают длину рабочих граней и снижают риск аквапланирования даже при изменении скорости движения.

Фото: Ikon Tyres

Состав резиновой смеси Ikon Autograph Ultra 5 разработан с применением модифицированных каучуков и уникальных добавок. Такой подход обеспечивает баланс эластичности и жесткости в разных температурных условиях, что особенно актуально для российских климатических реалий. Еще одна деталь - информативные индикаторы глубины протектора с диапазоном 7-5-3 мм, позволяющие водителю точно отслеживать остаточный ресурс шины.

Для повышения акустического комфорта инженеры оптимизировали геометрию рисунка протектора и состав резиновой смеси. Все типоразмеры оснащены ребром защиты диска, что помогает избежать повреждений колес при контакте с бордюрами или дорожными неровностями. Внешний вид шины выделяют бархатные элементы на боковине, созданные с помощью микроскопической текстуры, формируемой на этапе вулканизации. Такой эффект не только украшает, но и подчеркивает премиальный статус модели.

В контексте развития рынка шин стоит отметить, что появление новых моделей с акцентом на безопасность и долговечность становится все более актуальным. Например, недавно обсуждались изменения в оснащении патрульных автомобилей ГАИ, где внедрение новых технологий также направлено на повышение безопасности - подробнее об этом можно узнать в материале о новых камерах в патрульных машинах ГАИ.

Если рассматривать Ikon Autograph Ultra 5 в сравнении с предыдущими поколениями шин, можно выделить несколько важных моментов. Во-первых, расширение линейки типоразмеров позволяет охватить практически весь парк современных автомобилей. Во-вторых, внедрение новых материалов и технологий в конструкции корда и протектора может указывать на стремление производителя повысить ресурс и снизить эксплуатационные риски. В-третьих, акцент на информативности и удобстве для водителя - редкость для массового сегмента. Важно добавить, что запуск производства во Всеволожске может стать дополнительным стимулом для развития локального рынка автокомпонентов и создания новых рабочих мест. Таким образом, новинка от Ikon Tyres выглядит как ответ на растущий спрос на современные и технологичные решения в сегменте шин для легковых автомобилей.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Какие ошибки совершают мотоциклисты на горных дорогах и чем это опасно
ADAC выявил: популярные экономайзеры не влияют на расход топлива
Morgan и Pininfarina выпустят девять уникальных купе Midsummer для коллекционеров
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Мини-вэны
WEY 80 и еще 138 моделей
Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 37 моделей
Купе спортивные
Ferrari Amalfi и еще 36 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Псков Саратовская область Красноярск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться