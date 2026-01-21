Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

21 января 2026, 16:46

Ikon Tyres выводит на рынок России новые зимние шины для коммерческого транспорта

Четыре свежих модели шин — что скрывает Ikon Tyres? — Неожиданный ассортимент для бизнеса

Ikon Tyres готовит к запуску в России четыре новые зимние модели шин для коммерческих авто. Среди них - премиальные и средний сегмент. Новинки уже прошли испытания. Ожидается широкий охват рынка.

Российский рынок коммерческих автомобилей в 2026 году ждет заметное обновление ассортимента шин: компания Ikon Tyres официально объявила о скором старте продаж сразу четырех новых зимних моделей, ориентированных на легкий коммерческий транспорт. Как сообщает пресс-служба бренда, три из них позиционируются как премиальные решения - это Ikon Autograph Ice C4, Ikon Autograph Ice LT4 и Ikon Autograph Snow C4. Еще одна новинка, Ikon Character Ice C2, рассчитана на покупателей, выбирающих средний ценовой сегмент.

В дополнение к зимним моделям, в продаже появится и летняя шина Ikon Character Eco C2, дебютировавшая осенью прошлого года. Все новые продукты уже прошли необходимые испытания и получили сертификаты, что подтверждает их готовность к эксплуатации в российских условиях. По информации Ikon Tyres, эти новинки позволят закрыть более половины потребностей частных владельцев и автопарков в сегменте шин для легких грузовиков и коммерческих машин.

Особое внимание компания уделила техническим особенностям каждой модели. Так, Ikon Autograph Ice C4 будет доступна в 14 типоразмерах с диаметром от 15 до 17 дюймов. Эта шина оснащена инновационными шипами, имеющими сложную форму фланца и сердечника, что обеспечивает надежное сцепление как в центральной, так и в плечевой зоне протектора. Ожидается, что модель поступит в продажу осенью 2026 года, и, судя по заявленным характеристикам, способна заинтересовать даже самых требовательных владельцев коммерческого транспорта.

Ikon Autograph Ice LT4 выделяется объемным рисунком боковин и шипами из нержавеющей стали. Протектор с расширяющимися канавками и системой «интерлокеров» - замков между блоками - призван повысить управляемость на мокром асфальте и в условиях легкого бездорожья. Это решение выглядит особенно актуальным для российских дорог, где переменчивая погода и сложные покрытия - не редкость.

Модель Ikon Autograph Snow C4 будет представлена в 12 типоразмерах с диаметром 15 и 16 дюймов. По словам представителей компании, эта шина рассчитана на стабильную работу в условиях снежной зимы, а ее конструкция ориентирована на максимальную безопасность и долговечность.

Ikon Character Ice C2, относящаяся к среднему сегменту, также прошла все необходимые испытания и готова к выходу на рынок. Она призвана стать универсальным выбором для тех, кто ищет баланс между ценой и качеством, не жертвуя при этом надежностью и эксплуатационными характеристиками.

Как отмечают в Ikon Tyres, запуск новых моделей - это не просто расширение ассортимента, а стратегический шаг, который позволит компании укрепить позиции на российском рынке коммерческих шин. В условиях растущей конкуренции и повышенных требований к безопасности, такие решения становятся особенно востребованными.

Появление новых шин Ikon Tyres может заметно изменить расстановку сил среди поставщиков для коммерческого транспорта. Ожидается, что новинки заинтересуют не только владельцев небольших автопарков, но и крупных операторов, для которых важны надежность, износостойкость и широкий выбор типоразмеров.

В целом, Ikon Tyres делает ставку на технологичность и адаптацию к российским реалиям. Компания явно не боится экспериментировать с конструкцией и материалами, предлагая рынку свежие решения. Остается только дождаться появления новинок в продаже и оценить их в реальных условиях эксплуатации.

