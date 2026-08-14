Почему эксперты считают, что новые российские самолеты изменят региональные перевозки

14 августа 2026, 06:13
Ил-114-300 поступил в авиакомпании: серийное производство Ту-124 стартовало
Ил-114-300 поступил в авиакомпании: серийное производство Ту-124 стартовало
В России начались поставки Ил-114-300 и запущено серийное производство Ту-124. Мало кто знает, что сертификация МС-21 и Superjet уже на финальной стадии. Какие перемены ждут авиарынок, что это значит для регионов и почему сейчас - ключевой момент для отечественной авиации, объясняем подробно.
Российский авиарынок переживает заметные перемены. Стартовали первые поставки Ил-114-300, а также началось серийное производство Ту-214. Для многих региональных перевозчиков эти события могут стать поворотным моментом, так как речь идет о формировании нового парка отечественных самолетов, способных заменить устаревшие модели и обеспечить гибкость маршрутов внутри страны, рассказывает 360.ru.
По словам первого вице-премьера Дениса Мантурова, программа обновления гражданской авиации выходит на завершающий уровень. Завершаются сертификационные испытания МС-21 и Superjet, что открывает перспективы для расширения авиасообщения между городами, где ранее регулярные рейсы были невозможны или нерентабельны. Мантуров подчеркнул, что ключевая задача — создать современный и конкурентоспособный флот, который позволит авиакомпаниям снизить зависимость от импорта и строить маршруты с учетом реальных потребностей пассажиров.
Летные испытания Ил-114-300 завершились еще в апреле, и теперь авиаперевозчики ожидают официального завершения сертификации, чтобы подписывать долгосрочные контракты. Важно, что запуск серийного производства Ту-214 также дает надежду на обновление парка воздушных судов для малых и средних маршрутов, где нехватка современных машин ощущается особенно остро. Эксперты подчеркивают: новые модели позволят не только повысить безопасность и комфорт, но и снизить эксплуатационные расходы, что критически важно для региональных перевозок.
Говоря о значении происходящего для России, стоит отметить, что завершение сертификации МС-21 и Superjet может стать отправной точкой для масштабного обновления авиапарка. Новые самолеты рассчитаны на эксплуатацию в сложных климатических условиях и способны работать на коротких взлетно-посадочных полосах, что особенно актуально для отдаленных регионов. Кроме того, отечественные производители делают ставку на снижение зависимости от зарубежных комплектующих, что в условиях санкций приобретает особую значимость. В ближайшие годы можно ожидать, что российские авиакомпании начнут активнее обновлять свои парки, а пассажиры получат больше вариантов для перелетов внутри страны.
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