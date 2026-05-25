Автор: Мария Степанова

25 мая 2026, 19:01

Почему на арктических испытаниях Ил-114-300 не долетел до Северного полюса только 100 км

Ил-114-300 завершил сложнейшие испытания в Арктике, подтвердив свою пригодность для эксплуатации в экстремальных широтах. Это важный шаг для обновления парка региональных самолетов России и повышения транспортной доступности северных территорий.

Испытания Ил-114-300 в Арктике стали одним из самых перспективных событий для российской авиации последних лет. Турбовинтовой самолёт, созданный для работы в сложных климатических условиях, прошёл дополнительный этап сертификации, не дотянув до Северного полюса всего 100 километров. Полёты проходили над архипелагами Новой Земли и Земли Франца-Иосифа, самой северной точкой стал аэродром на 80-й параллели. Такой опыт позволяет рассматривать Ил-114-300 как реальную альтернативу устаревающему Ан-24 и зарубежным машинам на местных линиях, особенно в Арктической зоне.

В ходе испытаний особое внимание уделялось работе навигационных систем на предельных участках, где GPS часто даёт сбои, а наземные радиомаяки отсутствуют. Для автономной ориентации использовалась российская инерциальная система БИНС-2015, которая позволяет самолёту уверенно выполнять задачи без внешних сигналов. Главная цель — определить, где Ил-114-300 сможет безопасно взлетать и садиться, расширяя карту будущих маршрутов для северных регионов.

История Ил-114 уходит в 1980-е, когда в КБ Ильюшина задумали заменить Ан-24 новым комфортабельным турбовинтовым самолётом. Первый прототип совершил полёт в 1990 году, но распад СССР затормозил массовое производство. До 2012 года было построено всего 18 экземпляров разных модификаций. Возрождение проекта началось в 2015 году: Ил-114-300 получил новый двигатель, современную авионику и цифровое оснащение. Первый полёт обновлённой версии состоялся в декабре 2020 года, серийное производство развёрнуто на заводе РСК «МиГ» в Луховицах. К 2030 году планируется выпустить до 100 таких машин.

Арктические испытания в мае 2026 года — не единственная проверка возможностей Ил-114-300. Зимой самолёт успешно прошёл испытания в Якутии при температуре до -45 °C, совершив взлёт и посадку на заснеженной грунтовой полосе аэропорта «Маган». Для Республики Саха, где авиация — единственный круглогодичный способ связи, такие результаты имеют стратегическое значение. Основная программа сертификации завершилась в 2025 году, получение сертификата типа ожидается летом 2026-го после снятия ограничений по обледенению и молниезащите. Впереди — испытания в жару и на грунтовых полосах.

В сюжете управляющий директор Объединённой авиастроительной корпорации ПАО «Ил» Даниил Бренерман отметил, что Ил-114-300 проектировался для эксплуатации во всех регионах России. Главный конструктор Михаил Алексеев подчеркнул востребованность самолёта не только у гражданских перевозчиков, но и в государственной авиации. Уже идёт разработка грузовой версии с усиленным полом и большой дверью для работы на удалённых аэродромах с минимальной инфраструктурой.

Судя по имеющимся данным, Ил-114-300 сможет повысить транспортную доступность северных регионов России, снизить зависимость от импортных самолётов и обеспечить регулярные перевозки в условиях, где другие машины зачастую бессильны. Важно, что проект поддерживается на государственном уровне, а его развитие может стать ключевым моментом для обновления регионального авиапарка страны.

