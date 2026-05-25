Почему на арктических испытаниях Ил-114-300 не долетел до Северного полюса только 100 км

25 мая 2026, 19:01
Ил-114-300 прошел арктические испытания: новый этап для российских региональных самолетов
Ил-114-300 прошел арктические испытания: новый этап для российских региональных самолетов
Ил-114-300 завершил сложнейшие испытания в Арктике, подтвердив свою пригодность для эксплуатации в экстремальных широтах. Это важный шаг для обновления парка региональных самолетов России и повышения транспортной доступности северных территорий.
Испытания Ил-114-300 в Арктике стали одним из самых перспективных событий для российской авиации последних лет. Турбовинтовой самолёт, созданный для работы в сложных климатических условиях, прошёл дополнительный этап сертификации, не дотянув до Северного полюса всего 100 километров. Полёты проходили над архипелагами Новой Земли и Земли Франца-Иосифа, самой северной точкой стал аэродром на 80-й параллели. Такой опыт позволяет рассматривать Ил-114-300 как реальную альтернативу устаревающему Ан-24 и зарубежным машинам на местных линиях, особенно в Арктической зоне.
В ходе испытаний особое внимание уделялось работе навигационных систем на предельных участках, где GPS часто даёт сбои, а наземные радиомаяки отсутствуют. Для автономной ориентации использовалась российская инерциальная система БИНС-2015, которая позволяет самолёту уверенно выполнять задачи без внешних сигналов. Главная цель — определить, где Ил-114-300 сможет безопасно взлетать и садиться, расширяя карту будущих маршрутов для северных регионов.
История Ил-114 уходит в 1980-е, когда в КБ Ильюшина задумали заменить Ан-24 новым комфортабельным турбовинтовым самолётом. Первый прототип совершил полёт в 1990 году, но распад СССР затормозил массовое производство. До 2012 года было построено всего 18 экземпляров разных модификаций. Возрождение проекта началось в 2015 году: Ил-114-300 получил новый двигатель, современную авионику и цифровое оснащение. Первый полёт обновлённой версии состоялся в декабре 2020 года, серийное производство развёрнуто на заводе РСК «МиГ» в Луховицах. К 2030 году планируется выпустить до 100 таких машин.
Арктические испытания в мае 2026 года — не единственная проверка возможностей Ил-114-300. Зимой самолёт успешно прошёл испытания в Якутии при температуре до -45 °C, совершив взлёт и посадку на заснеженной грунтовой полосе аэропорта «Маган». Для Республики Саха, где авиация — единственный круглогодичный способ связи, такие результаты имеют стратегическое значение. Основная программа сертификации завершилась в 2025 году, получение сертификата типа ожидается летом 2026-го после снятия ограничений по обледенению и молниезащите. Впереди — испытания в жару и на грунтовых полосах.
В сюжете управляющий директор Объединённой авиастроительной корпорации ПАО «Ил» Даниил Бренерман отметил, что Ил-114-300 проектировался для эксплуатации во всех регионах России. Главный конструктор Михаил Алексеев подчеркнул востребованность самолёта не только у гражданских перевозчиков, но и в государственной авиации. Уже идёт разработка грузовой версии с усиленным полом и большой дверью для работы на удалённых аэродромах с минимальной инфраструктурой.
Судя по имеющимся данным, Ил-114-300 сможет повысить транспортную доступность северных регионов России, снизить зависимость от импортных самолётов и обеспечить регулярные перевозки в условиях, где другие машины зачастую бессильны. Важно, что проект поддерживается на государственном уровне, а его развитие может стать ключевым моментом для обновления регионального авиапарка страны.
Интересно, что российский опыт испытаний новых воздушных судов в экстремальных условиях перекликается с мировыми тенденциями: например, недавно компания SpaceX провела испытания Starship V3 с новыми двигателями, что также стало важным этапом для отрасли. Подробную информацию о зарубежных испытаниях можно узнать в соответствующем материале о запуске Starship V3 и его подготовке к программе полета .
Похожие материалы
-
25.05.2026, 22:16
Новый плацкарт Stadler для Казахстана: детали интерьера, инновации и условия эксплуатации
В Казахстане представили первый плацкартный вагон Stadler с уникальными решениями для комфорта и хранения багажа. Уже в 2027 году такие вагоны начнут курсировать по стране, предлагая пассажирам новые стандарты удобства и безопасности.Читать далее
-
25.05.2026, 19:13
Dacia Logan удивил на «24 часах Нюрбургринга 2026»: борьба с фаворитами и мем года
На «24 часах Нюрбургринга» 2026 года Dacia Logan команды Ollis Garage Racing неожиданно оказался в центре внимания, превратившись в символ выносливости и народного любимца. Почему этот скромный седан обсуждают больше, чем топовые GT3 - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 19:08
Новая марка Esteo: премиальный внедорожник с турбомотором и тремя экранами
Российский рынок пополнился новым игроком: Esteo MX от холдинга «АГР» сочетает мощный турбодвигатель, полный привод и современное оснащение. Модель обещает изменить представление о премиальных внедорожниках отечественного производства.Читать далее
-
25.05.2026, 18:51
Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross: сравнение платформ, оснащения и практичности
В 2026 году АВТОВАЗ вывел на рынок Lada Iskra SW Cross, которая по цене и характеристикам близка к Vesta SW Cross. Мы разобрали, чем отличаются эти модели, и выяснили, смогут ли они занять разные ниши или одна вытеснит другую.Читать далее
-
25.05.2026, 18:45
Kia Sportage 2026: обновление, которое бросает вызов Toyota RAV4 на рынке кроссоверов
Kia Sportage 2026 года после рестайлинга удивил экспертов США: корейский кроссовер оказался интереснее Toyota RAV4 по дизайну, оснащению и стоимости. Почему это важно для российского рынка - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 18:06
РЖД внедряет капсульные вагоны габарита «Т»: больше места и душ по цене плацкарта
Российские железные дороги запускают принципиально новый тип вагонов - капсульные габарита «Т». Пассажиры получат больше пространства, индивидуальные капсулы и душ, сохраняя доступную стоимость билета. Почему это меняет рынок - в материале.Читать далее
-
25.05.2026, 17:48
В космосе появились спутники DiskSat: новая форма и возможности для наблюдения Земли
Впервые на низкой околоземной орбите начали работу спутники DiskSat с необычной дискообразной формой. Их конструкция открывает новые возможности для точного позиционирования и получения детальных снимков поверхности, что может изменить подход к мониторингу Земли и военным технологиям.Читать далее
-
25.05.2026, 17:24
Deepal G318: российская сборка, полный привод и гибридная система - тест на дорогах
Deepal G318 - новый гибридный кроссовер, собранный в Калининграде, уже доступен для тестов. Эксперты отмечают необычную силовую установку, высокий запас хода и адаптивную подвеску. Почему эта модель может изменить рынок SUV в России - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 17:19
Sollers SF5 с новым дизайном и автоматом: старт продаж и первые впечатления
Не прошли мимо: Sollers SF5 получил свежий облик, автоматическую коробку и новые опции. Почему это важно для бизнеса и частных перевозчиков, какие плюсы и подводные камни выявил тест-драйв, а также что изменилось в линейке - объяснил эксперт.Читать далее
-
25.05.2026, 16:32
Toyota 4Runner 1996 года с пробегом 11 200 км продан дороже нового на аукционе в США
На аукционе в США Toyota 4Runner 1996 года с минимальным пробегом ушел за сумму, превышающую стоимость новой модели. Почему старые внедорожники становятся все более востребованными, какие детали влияют на цену и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что оригинальные шины и состояние кузова могут сыграть решающую роль.Читать далее
Похожие материалы
-
25.05.2026, 22:16
Новый плацкарт Stadler для Казахстана: детали интерьера, инновации и условия эксплуатации
В Казахстане представили первый плацкартный вагон Stadler с уникальными решениями для комфорта и хранения багажа. Уже в 2027 году такие вагоны начнут курсировать по стране, предлагая пассажирам новые стандарты удобства и безопасности.Читать далее
-
25.05.2026, 19:13
Dacia Logan удивил на «24 часах Нюрбургринга 2026»: борьба с фаворитами и мем года
На «24 часах Нюрбургринга» 2026 года Dacia Logan команды Ollis Garage Racing неожиданно оказался в центре внимания, превратившись в символ выносливости и народного любимца. Почему этот скромный седан обсуждают больше, чем топовые GT3 - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 19:08
Новая марка Esteo: премиальный внедорожник с турбомотором и тремя экранами
Российский рынок пополнился новым игроком: Esteo MX от холдинга «АГР» сочетает мощный турбодвигатель, полный привод и современное оснащение. Модель обещает изменить представление о премиальных внедорожниках отечественного производства.Читать далее
-
25.05.2026, 18:51
Lada Iskra SW Cross и Vesta SW Cross: сравнение платформ, оснащения и практичности
В 2026 году АВТОВАЗ вывел на рынок Lada Iskra SW Cross, которая по цене и характеристикам близка к Vesta SW Cross. Мы разобрали, чем отличаются эти модели, и выяснили, смогут ли они занять разные ниши или одна вытеснит другую.Читать далее
-
25.05.2026, 18:45
Kia Sportage 2026: обновление, которое бросает вызов Toyota RAV4 на рынке кроссоверов
Kia Sportage 2026 года после рестайлинга удивил экспертов США: корейский кроссовер оказался интереснее Toyota RAV4 по дизайну, оснащению и стоимости. Почему это важно для российского рынка - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 18:06
РЖД внедряет капсульные вагоны габарита «Т»: больше места и душ по цене плацкарта
Российские железные дороги запускают принципиально новый тип вагонов - капсульные габарита «Т». Пассажиры получат больше пространства, индивидуальные капсулы и душ, сохраняя доступную стоимость билета. Почему это меняет рынок - в материале.Читать далее
-
25.05.2026, 17:48
В космосе появились спутники DiskSat: новая форма и возможности для наблюдения Земли
Впервые на низкой околоземной орбите начали работу спутники DiskSat с необычной дискообразной формой. Их конструкция открывает новые возможности для точного позиционирования и получения детальных снимков поверхности, что может изменить подход к мониторингу Земли и военным технологиям.Читать далее
-
25.05.2026, 17:24
Deepal G318: российская сборка, полный привод и гибридная система - тест на дорогах
Deepal G318 - новый гибридный кроссовер, собранный в Калининграде, уже доступен для тестов. Эксперты отмечают необычную силовую установку, высокий запас хода и адаптивную подвеску. Почему эта модель может изменить рынок SUV в России - в нашем материале.Читать далее
-
25.05.2026, 17:19
Sollers SF5 с новым дизайном и автоматом: старт продаж и первые впечатления
Не прошли мимо: Sollers SF5 получил свежий облик, автоматическую коробку и новые опции. Почему это важно для бизнеса и частных перевозчиков, какие плюсы и подводные камни выявил тест-драйв, а также что изменилось в линейке - объяснил эксперт.Читать далее
-
25.05.2026, 16:32
Toyota 4Runner 1996 года с пробегом 11 200 км продан дороже нового на аукционе в США
На аукционе в США Toyota 4Runner 1996 года с минимальным пробегом ушел за сумму, превышающую стоимость новой модели. Почему старые внедорожники становятся все более востребованными, какие детали влияют на цену и что это значит для рынка - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что оригинальные шины и состояние кузова могут сыграть решающую роль.Читать далее