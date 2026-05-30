Ил-62 возвращают в небо: В России начали восстанавливать старые советские самолёты

Ил-62М возвращается: как советский авиалайнер снова выходит на грузовые рейсы

В России началось восстановление советских Ил-62М для грузовых перевозок. Эти самолеты способны закрыть дефицит на рынке до появления новых отечественных лайнеров. Почему именно сейчас к ним вернулись и в чем их преимущества - разбираемся в деталях.

В условиях затянувшегося ожидания новых российских пассажирских самолетов внимание авиарынка вновь переключилось на старые, но надежные советские машины. Ил-62М, некогда символ дальнемагистральной авиации СССР, сегодня получает вторую жизнь — теперь уже в качестве грузового авиалайнера. Данный шаг позволяет временно закрыть дефицит грузовых перевозок, возникший на фоне задержек с импортозамещением.

В Витебске начались работы по восстановлению Ил-62М с номером EW-564TR, который длительное время находился на хранении. После восстановления самолет поступит в парк авиалиний «Рада» — белорусской компании, специализирующейся на грузовых перевозках. Пассажиров на борту не будет: лайнер полностью переоборудуют для транспортировки грузов. Особенность данного экземпляра — он один из последних серийных Ил-62М, выпущенных в 1993 году. За годы службы самолет успел поработать в «Авиалиниях Узбекистана» и даже летал в правительстве Гамбии, а затем был куплен белорусской стороной и отправлен на хранение.

Переоборудование в грузовую версию выполняют специалисты КАПО имени Горбунова в Казани. У авиакомпании «Рада» уже есть опыт эксплуатации такой машины: в их парке числятся два Ил-62М, переделанных в грузовые Ил-62МГр. Процесс конверсии включает в себя демонтаж большинства кресел, замену обшивки для повышения прочности и герметичности, установку крупного грузового люка (2 метра в высоту и почти 3,5 метра в ширину), а также монтаж роликовых направляющих и усиление пола для крепления груза. В передней части фюзеляжа сохранен небольшой салон для сопровождающих.

Грузовой Ил-62МГр выделяется на фоне конкурентов. Его максимальная грузоподъемность достигает 40 тонн, объем грузового отсека — 190 кубометров, дальность полета с полной загрузкой — 5500 км. Для сравнения: Boeing 737-800BCF берет на борт всего 21 тонну при дальности 3750 км, Airbus A321P2F — до 28 тонн. Таким образом, советский лайнер превосходит западные аналоги по ключевым параметрам в своем классе.

Однако массовое возвращение Ил-62МГр ограничено ресурсной базой. Сейчас известно всего о трех грузовых Ил-62МГр: два из них принадлежат авиакомпании Rada Airlines, третий хранится в Казани. Основная проблема — нехватка пассажирских «доноров» с остаточным ресурсом, пригодным для переделки. За пределами Беларуси Ил-62М продолжает летать только в КНДР, что обеспечивает уникальность ситуации.

Восстановление Ил-62МГр — это не только временная мера, но и показатель того, как российский рынок ищет нестандартные решения в условиях ограниченного доступа к новым самолетам. Согласно данным, подобные проекты позволяют обеспечить стабильность грузовых авиаперевозок и сохранение рабочих мест в отрасли. Важное замечание: эксплуатация Ил-62МГр требует особого технического обслуживания и квалифицированного персонала, а также постоянного контроля за состоянием двигателей НК-8-4У. В ближайшие годы такие самолеты могут стать временным, но востребованным решением для обеспечения материально-технического снабжения на дальних маршрутах.

Для пассажирских перевозок Ил-62М уже не актуален: высокий уровень шума и большой расход топлива делают его неконкурентоспособным. Но в грузовом сегменте, где важны объем и дальность, эти машины остаются востребованными.