Илон Маск бросает новый вызов: он планирует построить город на Марсе к 2050 году
В то время как гонка космических миллиардеров проходит недалеко от Земли, на высоте от 80 до 100 км между Ричардом Брэнсоном из Virgin Galactic и Джеффом Безосом из Blue Origin, у Маска более грандиозные планы. Для достижения своей цели он вкладывает большие деньги и ресурсы в программу Starship, которая направлена на создание многоразовой межпланетной ракеты-носителя.
Для космического корабля длиной 120 метров компания Маска разработала двигатели Raptors. Они работают на криогенном жидком метане и жидком кислороде. Raptor способен обеспечить более чем вдвое большую тягу, чем Merlin. Для создания флота SpaceX потребуются сотни таких двигателей, чтобы доставить людей и груз на Марс.
Маск объявил, что второй завод Raptor откроется в Техасе, а другой филиал в Калифорнии. SpaceX будет строить «примерно от 800 до 1000 единиц в год». Этого количества будет достаточно, чтобы за 10 лет создать флот для доставки всего необходимого на Марс. Строительство самого города, по подсчетам Маска, займет около 20 лет.
Несколько лет назад Маск упомянул, что первый базовый лагерь на Марсе, получивший название Альфа, должен заработать к 2030 году.
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