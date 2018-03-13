13 марта 2018, 09:12

Илон Маск показал подземный автобус

Илон Маск поделился первым видео, демонстрирующим как будет работать подземная транспортная система. Сеть подземных тоннелей проложат под крупнейшими городами. Пассажиров будут перевозить на специальных электрических автобусах.
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Илон Маск показал подземный автобус
По замыслу Илона Маска, приоритетным правом на пользование тоннелями будут пользоваться пешеходы и велосипедисты. Для них запустят электрические беспилотные автобусы, которые смогут перемещаться под землей по магнитным монорельсам со скоростью до 200 км/ч.
 
По мнению Маска, приоритет общественного транспорта над личным - это вопрос вежливости и справедливости. Сеть подземных дорог будет иметь тысячи станций, размером не более одного парковочного места каждая. Таким образом, можно будет подвозить людей максимально близко к конечному пункту их поездки, чего нельзя сделать в случае с традиционными станциями метро, которые занимают под землей значительные площади.
 
Илон Маск, предприниматель, изобретатель и инвестор « Мы по-прежнему будем перевозить по тоннелям машины, но только после того, как будут удовлетворены потребности в общественном транспорте. Это вопрос справедливости. Если кто-то не может позволить машину, он должен ехать первым. »
Илон Маск, предприниматель, изобретатель и инвестор
 
Перевозка автомобилей будет осуществляться на автономных электрических платформах. А под землю машины опустят на специальных лифтах. Строительство тестового тоннеля под Лос-Анджелесом с весны 2017 года ведет основанная Маском компания The Boring Company. Ее название – это игра слов. Его можно перевести, «буровая» или как «скучная» компания. В перспективе локальные городские сети планируется объединить с вакуумными тоннелями Hyperloop, проложенными между городами. Скорость в них может достигать 1 200 км/ч

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Илон Маск показал подземный автобус
По замыслу Илона Маска, приоритетным правом на пользование тоннелями будут пользоваться пешеходы и велосипедисты. Для них запустят электрические беспилотные автобусы, которые смогут перемещаться под землей по магнитным монорельсам со скоростью до 200 км/ч. По мнению Маска, приоритет общественного транспорта над личным - это вопрос вежливости и справедливости. Сеть подземных дорог будет иметь тысячи станций, размером не более одного парковочного места каждая. Таким образом, можно будет подвозить людей максимально близко к конечному пункту их поездки, чего нельзя сделать в случае с традиционными станциями метро, которые занимают под землей значительные площади. {{person_158_Мы по-прежнему будем перевозить по тоннелям машины, но только после того, как будут удовлетворены потребности в общественном транспорте. Это вопрос справедливости. Если кто-то не может позволить машину, он должен ехать первым.}} Перевозка автомобилей будет осуществляться на автономных электрических платформах. А под землю машины опустят на специальных лифтах. Строительство тестового тоннеля под Лос-Анджелесом с весны 2017 года ведет основанная Маском компания The Boring Company. Ее название – это игра слов. Его можно перевести, «буровая» или как «скучная» компания. В перспективе локальные городские сети планируется объединить с вакуумными тоннелями Hyperloop, проложенными между городами. Скорость в них может достигать 1 200 км/ч
2018-03-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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