Илон Маск пообещал, что новая Tesla сможет разогнаться до «сотни» меньше, чем за 1 секунду
Ранее сообщалось, что помимо невероятно производительных электромоторов с чудовищным крутящим моментом новый родстер получит самые мощные аккумуляторы в линейке Tesla. Их емкость составит не менее 200 кВт-ч, с ними электрокар сможет преодолеть свыше 1 000 километров. Вполне достаточно, чтобы проехать из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско и вернуться обратно. Стоить новинка будет минимум 200 тысяч долларов.
-
26.07.2022, 17:00
5 интересных фактов о бывшем премьере Борисе Джонсоне и его автомобилях
Пост главы британского правительства достался Борису Джонсону в июле 2019 года. За три года своего премьерства ему пришлось иметь дело с Brexit, пандемией коронавируса и нынешним кризисом. Джонсон очень противоречивая и яркая личность. Также неоднозначно складывались и его отношения с автомобилями.Читать далее
-
04.03.2022, 09:04
Как выглядит Tesla Roadster после четырех лет в космосе
В феврале 2018 года ракета SpaceX Falcon Heavy вывела в космос личный спорткар Илона Маска, красный Tesla Roadster. С одной стороны, это был яркий пиар-ход, с другой – ракета прошла необходимый этап испытаний.Читать далее
-
20.09.2021, 00:01
4 самых крутых автомобиля из коллекции Уилла Смита
Американский актер, режиссер и музыкант Уилл Смит добился непревзойденной известности и сколотил солидное состояние. Он питает слабость к роскошным особнякам и люксовым автомобилям.Читать далее
-
05.05.2021, 09:45
ТОП-7 невероятных спорткаров, которые должны выйти в 2022 году
Пандемия внесла свои коррективы в график автомобильных премьер. Запуск некоторых новинок перенесли на следующий год. В 2022 году на дорогах должны появиться сразу несколько умопомрачительных спорткаров.Читать далее
-
29.04.2019, 16:55
Tesla Roadster сможет проехать без подзарядки более 1 000 километров
Электрический суперкар Tesla Roadster второго поколения будет отличаться внушительным запасом хода. Глава компании Tesla Илон Маск сообщил в Твиттере, что электрокар сможет проехать без подзарядки свыше тысячи километров.Читать далее
-
24.12.2018, 09:46
Новый суперкар Tesla Roadster показали на видео
В Сети появилось вдохновенное видео, раскрывающее во всей красе электрический родстер Tesla Roadster второго поколения. Сам автомобиль выйдет на рынок еще не скоро. Старт серийного производства намечен на 2020 год, но все мы знаем, что Tesla регулярно выбивается из графика.Читать далее
-
26.07.2022, 17:00
5 интересных фактов о бывшем премьере Борисе Джонсоне и его автомобилях
Пост главы британского правительства достался Борису Джонсону в июле 2019 года. За три года своего премьерства ему пришлось иметь дело с Brexit, пандемией коронавируса и нынешним кризисом. Джонсон очень противоречивая и яркая личность. Также неоднозначно складывались и его отношения с автомобилями.Читать далее
-
04.03.2022, 09:04
Как выглядит Tesla Roadster после четырех лет в космосе
В феврале 2018 года ракета SpaceX Falcon Heavy вывела в космос личный спорткар Илона Маска, красный Tesla Roadster. С одной стороны, это был яркий пиар-ход, с другой – ракета прошла необходимый этап испытаний.Читать далее
-
20.09.2021, 00:01
4 самых крутых автомобиля из коллекции Уилла Смита
Американский актер, режиссер и музыкант Уилл Смит добился непревзойденной известности и сколотил солидное состояние. Он питает слабость к роскошным особнякам и люксовым автомобилям.Читать далее
-
05.05.2021, 09:45
ТОП-7 невероятных спорткаров, которые должны выйти в 2022 году
Пандемия внесла свои коррективы в график автомобильных премьер. Запуск некоторых новинок перенесли на следующий год. В 2022 году на дорогах должны появиться сразу несколько умопомрачительных спорткаров.Читать далее
-
29.04.2019, 16:55
Tesla Roadster сможет проехать без подзарядки более 1 000 километров
Электрический суперкар Tesla Roadster второго поколения будет отличаться внушительным запасом хода. Глава компании Tesla Илон Маск сообщил в Твиттере, что электрокар сможет проехать без подзарядки свыше тысячи километров.Читать далее
-
24.12.2018, 09:46
Новый суперкар Tesla Roadster показали на видео
В Сети появилось вдохновенное видео, раскрывающее во всей красе электрический родстер Tesla Roadster второго поколения. Сам автомобиль выйдет на рынок еще не скоро. Старт серийного производства намечен на 2020 год, но все мы знаем, что Tesla регулярно выбивается из графика.Читать далее
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий