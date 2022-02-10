Илон Маск потерял 40 спутников SpaceX из-за магнитной бури
Фото: ixbt.com
В пресс-релизе SpaceX утверждает, что виновником стала геомагнитная буря. По данным компании, этот шторм нагрел и увеличил плотность атмосферы на 210-километровой высоте, на которой были развернуты спутники, увеличив сопротивление орбитального оборудования до неприемлемой степени. Были приняты меры, чтобы исправить это увеличение лобового сопротивления, но в основном они не увенчались успехом. Из 49 запущенных спутников 40 якобы либо уже сошли с орбиты, либо находятся в процессе этого.
В SpaceX подчеркнули, что поврежденные спутники не превратятся в космический мусор и даже не столкнутся с землей. Они запрограммированы на саморазрушение при повторном входе в атмосферу Земли. Потеря 40 спутников, безусловно, плохая новость для компании. Однако, это лишь малая часть будущей сети. В рамках программы Starlink планировалось вывести на орбиту более 10 000 спутников. На протяжении 2022 года запуски ракет должны проходить каждую неделю.
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