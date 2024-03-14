Илон Маск решил выпускать тягач Tesla Semi в Германии

Ранее мы писали «Это слон, который движется как гепард»: Илон Макс представил грузовик Tesla На специальном мероприятии на заводе Gigafactory в Неваде Илон Маск представил серийный тягач Tesla по прозвищу ... Читать далее

Группа экологических активистов опубликовала манифест, в котором фактически признала свою причастность к поджогу электроподстанции 5 марта. Ущерб оценивается в миллионы евро. От их действий пострадал не только автозавод Tesla, но и местные жители, оставшиеся без электричества. Экоактивисты уже долгое время протестуют против расширения Giga Berlin, где выпускают «автомобили-убийцы». Они даже разбили палаточный лагерь неподалеку от предприятия.

Накануне Илон Маск посетил завод и подтвердил планы выпускать на Giga Berlin не только популярные Tesla Model 3 и Model Y, но и электрические тягачи Tesla Semi. Полномасштабная сборка должна начаться до конца 2024 года. В настоящее время специалисты компании оптимизируют проект, чтобы стоимость Tesla Semi была сопоставима с дизельными тягачами, пишет Handelsblatt.

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