Илон Маск решил выпускать тягач Tesla Semi в Германии
Накануне Илон Маск посетил завод и подтвердил планы выпускать на Giga Berlin не только популярные Tesla Model 3 и Model Y, но и электрические тягачи Tesla Semi. Полномасштабная сборка должна начаться до конца 2024 года. В настоящее время специалисты компании оптимизируют проект, чтобы стоимость Tesla Semi была сопоставима с дизельными тягачами, пишет Handelsblatt.
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14.03.2024, 09:55
Чикагскому заводу Ford исполнилось 100 лет. Илон Маск сказал: «Поздравляю!»
Чикагский автозавод Ford празднует 100-летний юбилей. Первые автомобили сошли с конвейера в марте 1924 года. Предприятие стабильно функционирует и по сей день. На заводе есть сотрудники, которые работают там уже более 50 лет.Читать далее
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14.03.2024, 09:24
Владельцы китайских автомобили назвали 4 главные проблемы, с которыми столкнулись зимой
Китайские автомобили заняли в Россию львиную долю рынка. Они привлекают современным дизайном, хорошей комплектацией и приемлемой ценой. Эксплуатация в зимний период помогла выявить несколько неприятных моментов.Читать далее
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14.03.2024, 08:46
АвтоВАЗ подтвердил полное возвращение подушек безопасности на Lada Granta
Подушки безопасности окончательно вернулись на Lada Granta. В феврале на машины семейства начали устанавливать водительскую подушку, а в марте – фронтальную подушку для переднего пассажира.Читать далее
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14.03.2024, 07:37
Porsche назвала размер премии, который получат сотрудники по итогам 2023 года. Она в два раза больше, чем выплатил Volkswagen
Компания Porsche объявила, что результаты продаж в 2023 году были настолько хороши, что размер ежегодного бонуса рядовым сотрудникам и рабочим будет вдвое больше, чем получили их коллеги из Volkswagen.Читать далее
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13.03.2024, 22:51
Яндекс Такси придумал изощренное наказание для клиентов, которые отменяют заказы
Сервис «Яндекс Такси» начал внедрять новый алгоритм, который рассчитывает соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого клиента по данным последних 30 заказов и присваивает ему рейтинг. Для пассажиров с низким рейтингом сервис будет работать иначе.Читать далее
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13.03.2024, 16:20
УАЗ с двумя мужчинами ушел под лед в Ленинградской области
В аварийно-спасательную службу Ленинградской области поступило сообщение о внедорожнике УАЗ, который провалился под лед на озере Сяберо в 100 метрах от берега. В машине было двое мужчин.Читать далее
-
14.03.2024, 09:55
Чикагскому заводу Ford исполнилось 100 лет. Илон Маск сказал: «Поздравляю!»
Чикагский автозавод Ford празднует 100-летний юбилей. Первые автомобили сошли с конвейера в марте 1924 года. Предприятие стабильно функционирует и по сей день. На заводе есть сотрудники, которые работают там уже более 50 лет.Читать далее
-
14.03.2024, 09:24
Владельцы китайских автомобили назвали 4 главные проблемы, с которыми столкнулись зимой
Китайские автомобили заняли в Россию львиную долю рынка. Они привлекают современным дизайном, хорошей комплектацией и приемлемой ценой. Эксплуатация в зимний период помогла выявить несколько неприятных моментов.Читать далее
-
14.03.2024, 08:46
АвтоВАЗ подтвердил полное возвращение подушек безопасности на Lada Granta
Подушки безопасности окончательно вернулись на Lada Granta. В феврале на машины семейства начали устанавливать водительскую подушку, а в марте – фронтальную подушку для переднего пассажира.Читать далее
-
14.03.2024, 07:37
Porsche назвала размер премии, который получат сотрудники по итогам 2023 года. Она в два раза больше, чем выплатил Volkswagen
Компания Porsche объявила, что результаты продаж в 2023 году были настолько хороши, что размер ежегодного бонуса рядовым сотрудникам и рабочим будет вдвое больше, чем получили их коллеги из Volkswagen.Читать далее
-
13.03.2024, 22:51
Яндекс Такси придумал изощренное наказание для клиентов, которые отменяют заказы
Сервис «Яндекс Такси» начал внедрять новый алгоритм, который рассчитывает соотношение совершенных и отмененных поездок для каждого клиента по данным последних 30 заказов и присваивает ему рейтинг. Для пассажиров с низким рейтингом сервис будет работать иначе.Читать далее
-
13.03.2024, 16:20
УАЗ с двумя мужчинами ушел под лед в Ленинградской области
В аварийно-спасательную службу Ленинградской области поступило сообщение о внедорожнике УАЗ, который провалился под лед на озере Сяберо в 100 метрах от берега. В машине было двое мужчин.Читать далее
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