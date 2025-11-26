Графеновый теплый пол и душ в салоне – зачем это нужно? CTO IM Motors объясняет

IM LS9 удивил КНР: внедорожник с душем и подогревом пола вызвал споры

Флагманский кроссовер IM LS9 дебютировал в Китае с необычными опциями. Внедорожник получил подогрев пола на графене и душ, что вызвало бурные обсуждения. В компании объяснили, почему такие решения востребованы. Необычные функции предназначены для определенных покупателей.

В Китае стартовали продажи нового флагмана IM Motors – LS9, который сразу оказался в центре внимания благодаря необычным опциям. Помимо гибридной силовой установки и шестиместного салона, LS9 предлагает функции, которые редко встречаются даже в премиальных моделях. Кроссовер включает систему подогрева пола на основе графена и дополнительный комплект для душа, что вызвало споры среди автолюбителей и экспертов.

Базовая стоимость LS9 составляет 322 800 юаней, что примерно эквивалентно 3,58 млн рублей. LS9 комплектуется аккумуляторной батареей на 66 кВт-ч, обеспечивающей запас хода на электротяге до 402 км, общий пробег с учетом гибридной системы достигает 1508 км. Однако именно необычные опции стали причиной жарких обсуждений. За дополнительную плату покупатели могут получить графеновый теплый пол и так называемый пакет «outdoor-luxury», включающий скрытый 10-литровый бак с подогревом, душевую лейку и шторку.

Многие скептически отнеслись к таким решениям. Критики считают, что 10 литров воды недостаточно для полноценного принятия душа, а внедрение «домашних» удобств в автомобиле усложняет освещение, уменьшает полезное пространство и снижает энергопотребление. Такие внедрения названы маркетинговым ходом, поскольку главная задача внедорожника — перевозка людей и багажа, а не создание условий, таких как дома.

Технический директор IM Motors после старта продаж LS9 прокомментировал ситуацию, отметив, что подобные варианты оснащения появились не случайно. По его словам, многие жители северо-восточного Китая устанавливают теплые полы в квартирах, и перенос такой опции в автомобиль делает поездку более приятной и комфортной.

LS9 построен на платформе гибридной системы «Stellar», что позволяет сочетать дальний ход и современные технологии.