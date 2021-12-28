Ими гордятся на родине: лучшие рамные внедорожники разных стран
Troller T4
В России этот 3-дверный бразильский автомобиль не особо известен, зато на родине он давно стал хитом. Оно и понятно, классический рамный внедорожник отлично справляется с реальным бездорожьем. Выпускает его дочерняя компания автогиганта Ford, но разработка модели полностью оригинальная, извне никто не помогал. Турбированный дизельный двигатель объемом 3,2 л и мощностью 200 л.с. позволяет легко колесить по джунглям Южной Америки, а еще внедорожник оборудован стальными бамперами и лебедкой.
Suzuki Jimny
Начнем с того, что этот внедорожник с прекрасной проходимостью легче нашей Нивы на четверть тонны и стоит в Японии немногим дороже. При дорожном просвете до 210 мм этого достаточно, чтобы гонять по глухим лесам и горным склонам. Кстати, модель последнего поколения с мощностью 102 л.с. стоит в России от 1,9 млн рублей. Модель давно стала абсолютным хитом не только в Японии, но и во всем мире.
Mercedes-Benz G 350 d
Может будущее и за электромобилями, но пока гордостью немецкого бренда остается «Гелик». И на родине отлично раскупают, и на экспорт он идет на ура! На конец 2021 года стоит он в России от 13,5 млн рублей, но этот внедорожник не просто способен пройти по полному бездорожью – вы сделаете это в обстановке абсолютной роскоши!
Great Wall – Tank 300
Любители бездорожья из Китая голосуют за Tank 300, который продается в стране с прошлого года. Кстати, базовая его комплектация в техническом плане является близнецом Haval H9. Кстати, у нас в этом году должна появиться версия «Танка» 2022 модельного года. Однако, если все же решат продавать машины, собранные на тульском заводе Haval, то ожидание может продлиться до 2023 года. Но пока ждем этот классический рамный внедорожник с полным приводом и турбированным двигателем объемом 2 л. Сколько он будет стоить в России неизвестно, в Китае по текущему курсу цена в рублях от 2,5 млн.
Mahindra Thar
В прошлом году вышло второе поколение легендарного для Индии внедорожника. Производители рассчитывают, что он составит конкуренцию суперпопулярному Suzuki Jimny на индийском рынке. Модель мощнее «японца», оборудована турбированным дизелем объемом 2 л мощностью 150 л.с. В пересчете на наши рубли, его цена в Индии менее 1,5 млн.
- 2 260 000 РSuzuki Jimny 2021 в Москве
- 5 749 000 РMercedes G-класс AMG 2013 в Москве
- 5 960 000 РMercedes G-класс AMG 2014 в Москве
- 25 650 000 РMercedes G-класс AMG 2021 в Москве
- 6 350 000 РMercedes G-класс AMG 2015 в Москве
- 17 870 000 РMercedes G-класс 2021 в Москве
- 6 390 000 РMercedes G-класс AMG 2015 в Москве
- 3 640 000 РMercedes G-класс 2010 в Москве
- 3 400 000 РMercedes G-класс 2010 в Москве
- 19 450 000 РMercedes G-класс 2020 в Москве
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий