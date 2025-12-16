Неожиданный тренд: какие машины из КНР на самом деле покупают в России – удивит ли вас статистика

16 декабря 2025, 16:18
Импорт авто из Китая: почему россияне выбирают иностранные бренды с китайской пропиской
Импорт автомобилей из Китая в России растет. Но большинство машин - не китайские марки. Почему так происходит? Какие бренды лидируют среди ввезенных авто? Узнайте, что влияет на выбор россиян и как меняется рынок.
В последние месяцы российский рынок автомобилей переживает заметные перемены. Импорт машин из Китая продолжает набирать обороты, однако среди ввезенных транспортных средств преобладают вовсе не китайские бренды. Как сообщает Российская Газета, в ноябре 2025 года количество подержанных автомобилей, прибывших из КНР, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Особый интерес вызывает тот факт, что наибольший спрос приходится на известные мировые марки, которые производятся на китайских заводах. В числе лидеров оказались Toyota, Volkswagen и Honda. Только за ноябрь в Россию поступило 1814 автомобилей Toyota, 1785 машин Volkswagen и 1261 Honda. Немецкие BMW и Audi также вошли в пятерку самых популярных, с результатами 752 и 670 автомобилей соответственно.
Эксперты отмечают, что российские покупатели по-прежнему отдают предпочтение проверенным брендам, даже если их сборка осуществляется в Китае. Причина кроется в доверии к качеству и репутации этих марок. Для многих важнее получить надежный автомобиль, чем ориентироваться исключительно на страну происхождения бренда.
Ситуация на рынке осложняется ростом цен и увеличением утилизационного сбора. В этих условиях россияне все чаще выбирают подержанные автомобили, которые можно приобрести за наличные. Кредитование становится менее доступным: банки ужесточают требования, а число отказов по заявкам растет. Это подталкивает покупателей к поиску более выгодных вариантов, в том числе через параллельный импорт.
Интересно, что даже повышение утилизационного сбора не останавливает поток машин из КНР. Многие популярные модели известных брендов оснащаются двигателями мощностью до 160 лошадиных сил, что позволяет снизить размер сбора. Это делает их особенно привлекательными для ввоза в Россию.
Таким образом, привычка выбирать знакомые марки, даже если они произведены в Китае, остается сильной. Российские автолюбители продолжают ориентироваться на качество и надежность, а не только на географию бренда. Как отмечает Российская Газета, даже после изменений в законодательстве и увеличения расходов на импорт, спрос на такие автомобили вряд ли снизится.
