Неожиданный тренд: какие машины из КНР на самом деле покупают в России – удивит ли вас статистика

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Дарья Климова

16 декабря 2025, 16:18

Импорт авто из Китая: почему россияне выбирают иностранные бренды с китайской пропиской

Импорт авто из Китая: почему россияне выбирают иностранные бренды с китайской пропиской

Неожиданный тренд: какие машины из КНР на самом деле покупают в России – удивит ли вас статистика

Импорт авто из Китая: почему россияне выбирают иностранные бренды с китайской пропиской

Импорт автомобилей из Китая в России растет. Но большинство машин - не китайские марки. Почему так происходит? Какие бренды лидируют среди ввезенных авто? Узнайте, что влияет на выбор россиян и как меняется рынок.

Импорт автомобилей из Китая в России растет. Но большинство машин - не китайские марки. Почему так происходит? Какие бренды лидируют среди ввезенных авто? Узнайте, что влияет на выбор россиян и как меняется рынок.

В последние месяцы российский рынок автомобилей переживает заметные перемены. Импорт машин из Китая продолжает набирать обороты, однако среди ввезенных транспортных средств преобладают вовсе не китайские бренды. Как сообщает Российская Газета, в ноябре 2025 года количество подержанных автомобилей, прибывших из КНР, увеличилось в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Особый интерес вызывает тот факт, что наибольший спрос приходится на известные мировые марки, которые производятся на китайских заводах. В числе лидеров оказались Toyota, Volkswagen и Honda. Только за ноябрь в Россию поступило 1814 автомобилей Toyota, 1785 машин Volkswagen и 1261 Honda. Немецкие BMW и Audi также вошли в пятерку самых популярных, с результатами 752 и 670 автомобилей соответственно.

Эксперты отмечают, что российские покупатели по-прежнему отдают предпочтение проверенным брендам, даже если их сборка осуществляется в Китае. Причина кроется в доверии к качеству и репутации этих марок. Для многих важнее получить надежный автомобиль, чем ориентироваться исключительно на страну происхождения бренда.

Ситуация на рынке осложняется ростом цен и увеличением утилизационного сбора. В этих условиях россияне все чаще выбирают подержанные автомобили, которые можно приобрести за наличные. Кредитование становится менее доступным: банки ужесточают требования, а число отказов по заявкам растет. Это подталкивает покупателей к поиску более выгодных вариантов, в том числе через параллельный импорт.

Интересно, что даже повышение утилизационного сбора не останавливает поток машин из КНР. Многие популярные модели известных брендов оснащаются двигателями мощностью до 160 лошадиных сил, что позволяет снизить размер сбора. Это делает их особенно привлекательными для ввоза в Россию.

Таким образом, привычка выбирать знакомые марки, даже если они произведены в Китае, остается сильной. Российские автолюбители продолжают ориентироваться на качество и надежность, а не только на географию бренда. Как отмечает Российская Газета, даже после изменений в законодательстве и увеличения расходов на импорт, спрос на такие автомобили вряд ли снизится.

Упомянутые марки: Toyota, Volkswagen, Honda, BMW, Audi
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Тойота, Фольксваген, Хонда, БМВ, Ауди

Похожие материалы Тойота, Фольксваген, Хонда, БМВ, Ауди

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
Li L6 официально: тест-драйв младшего кроссовера с большими возможностями
Китайский BAW 212 бросает вызов УАЗу: первый тест рамного внедорожника в РФ
Xiaomi YU7: новый китайский электрокроссовер готов потеснить Tesla Model Y
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 16 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
А Exclusive
Smart ForTwo и еще 3 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Барнаул Челябинск Московская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться