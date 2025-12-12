Арабские Эмираты завалили Россию машинами: почему спрос вырос в 20 раз?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Автор: Дарья Климова

12 декабря 2025, 14:23

Российский авторынок переживает новый бум. Поставки машин из ОАЭ бьют рекорды. Спрос на иномарки резко подскочил. Эксперты назвали главную причину ажиотажа. Что будет с ценами на авто дальше?

В ноябре 2025 года российский автомобильный рынок зафиксировал беспрецедентный всплеск активности в сегменте импорта подержанных машин. Поставки легковых автомобилей из Объединенных Арабских Эмиратов выросли более чем в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает «Российская Газета», если в ноябре 2024-го из ОАЭ ввезли всего 66 машин, то в последнем осеннем месяце этого года их число достигло 1445 единиц. Этот скачок стал одним из самых заметных событий на вторичном рынке.

Тенденция к увеличению импорта по тому направлению наблюдалась на протяжении всего года. Статистика за одиннадцать месяцев подтверждает устойчивый тренд: с января по ноябрь 2025 года в страну прибыла 7441 машина из Эмиратов. Для сравнения, за тот же период 2024 года этот показатель составлял скромную 481 единицу. Таким образом, годовой рост составил почти 1450%, или в 15,5 раз, что свидетельствует о формировании нового и весьма мощного канала поставок автомобилей с пробегом в Россию.

Анализ структуры импорта показывает явных фаворитов у российских покупателей. Безоговорочными лидерами стали японские бренды. На долю автомобилей Toyota в ноябре пришлось 827 штук, а на Nissan - 345. Вместе эти две марки заняли свыше 80% от общего объема ввезенных из ОАЭ машин. Кроме них, спросом пользовались и другие популярные иномарки, включая Honda, Lexus и даже премиальные модели от BMW.

По мнению экспертов, опрошенных изданием, такой ажиотажный спрос имеет вполне логичное объяснение. Главным катализатором роста стала грядущая с 1 декабря индексация утилизационного сбора. Россияне и компании, занимающиеся ввозом авто, стремились успеть оформить машины по старым, более выгодным ставкам. Новые, повышенные тарифы коснулись в первую очередь автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, что и подстегнуло покупателей поторопиться с приобретением.

Стоит отметить, что увеличение поставок из ОАЭ - это часть более масштабной тенденции. В последние месяцы наблюдается общий рост импорта подержанных автомобилей из целого ряда стран, включая Китай, Южную Корею, а также соседние Грузию и Беларусь. Автолюбители активно искали возможности приобрести желаемый автомобиль до того, как новые правила сделают их значительно дороже. Теперь рынок замер в ожидании, как изменится ситуация с ценами и доступностью машин после вступления в силу новых тарифов утильсбора.

Упомянутые марки: Toyota, Nissan, Lexus, BMW, Honda, KIA, Hyundai
