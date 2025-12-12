Арабские Эмираты завалили Россию машинами: почему спрос вырос в 20 раз?

12 декабря 2025, 14:23
Импорт автомобилей из ОАЭ в Россию показал взрывной двадцатикратный рост
Российский авторынок переживает новый бум. Поставки машин из ОАЭ бьют рекорды. Спрос на иномарки резко подскочил. Эксперты назвали главную причину ажиотажа. Что будет с ценами на авто дальше?
В ноябре 2025 года российский автомобильный рынок зафиксировал беспрецедентный всплеск активности в сегменте импорта подержанных машин. Поставки легковых автомобилей из Объединенных Арабских Эмиратов выросли более чем в 20 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Как сообщает «Российская Газета», если в ноябре 2024-го из ОАЭ ввезли всего 66 машин, то в последнем осеннем месяце этого года их число достигло 1445 единиц. Этот скачок стал одним из самых заметных событий на вторичном рынке.
Тенденция к увеличению импорта по тому направлению наблюдалась на протяжении всего года. Статистика за одиннадцать месяцев подтверждает устойчивый тренд: с января по ноябрь 2025 года в страну прибыла 7441 машина из Эмиратов. Для сравнения, за тот же период 2024 года этот показатель составлял скромную 481 единицу. Таким образом, годовой рост составил почти 1450%, или в 15,5 раз, что свидетельствует о формировании нового и весьма мощного канала поставок автомобилей с пробегом в Россию.
Анализ структуры импорта показывает явных фаворитов у российских покупателей. Безоговорочными лидерами стали японские бренды. На долю автомобилей Toyota в ноябре пришлось 827 штук, а на Nissan - 345. Вместе эти две марки заняли свыше 80% от общего объема ввезенных из ОАЭ машин. Кроме них, спросом пользовались и другие популярные иномарки, включая Honda, Lexus и даже премиальные модели от BMW.
По мнению экспертов, опрошенных изданием, такой ажиотажный спрос имеет вполне логичное объяснение. Главным катализатором роста стала грядущая с 1 декабря индексация утилизационного сбора. Россияне и компании, занимающиеся ввозом авто, стремились успеть оформить машины по старым, более выгодным ставкам. Новые, повышенные тарифы коснулись в первую очередь автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, что и подстегнуло покупателей поторопиться с приобретением.
Стоит отметить, что увеличение поставок из ОАЭ - это часть более масштабной тенденции. В последние месяцы наблюдается общий рост импорта подержанных автомобилей из целого ряда стран, включая Китай, Южную Корею, а также соседние Грузию и Беларусь. Автолюбители активно искали возможности приобрести желаемый автомобиль до того, как новые правила сделают их значительно дороже. Теперь рынок замер в ожидании, как изменится ситуация с ценами и доступностью машин после вступления в силу новых тарифов утильсбора.
-
12.12.2025, 15:05
Кроссоверы Jaecoo J7 в стиле Range Rover исчезают из автосалонов России
У дилеров заканчиваются особые кроссоверы. Jaecoo J7 в специальной версии почти распродан. Остались последние экземпляры этой модели. Успейте купить автомобиль с уникальным дизайном.Читать далее
-
12.12.2025, 14:54
Автоэксперт объяснил, почему демпинг китайцев не направлен на Lada
Китайские бренды снижают цены на машины. Многие видят в этом угрозу для Lada. Но эксперты считают иначе. Конкуренция идет совсем на другом поле. Узнайте, кто настоящий противник для них. И почему АвтоВАЗ может спать спокойно.Читать далее
-
12.12.2025, 14:43
BAIC прекращает сборку кроссоверов X55 и X7 в России из-за новой стратегии
Две популярные модели BAIC уходят из России. Производство на заводе уже прекращено. Компания готовит для россиян нечто новое. Узнайте, что стоит за этим решением. Бренд меняет свой курс на рынке.Читать далее
-
12.12.2025, 14:11
Российский рынок новых пикапов в ноябре рухнул: минус четверть продаж
В ноябре продажи новых пикапов в России резко снизились. Лидеры рынка сменились, а отечественные бренды теряют позиции. Китайские производители укрепляют свои позиции. Что происходит с сегментом — читайте в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 13:56
Kia Seltos второго поколения: что изменилось в популярном кроссовере
Kia представила обновленный Seltos. Модель получила свежий дизайн и новые технологии. Внедорожник стал еще практичнее и интереснее. Подробности о новинке — в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 13:41
Omoda S5 исчезла из автосалонов Петербурга: седан больше не найти
В Петербурге больше не найти Omoda S5. Дилеры сняли седан с продажи. В ноябре не зарегистрировано ни одной новой машины. Что происходит с моделью, остается загадкой.Читать далее
-
12.12.2025, 13:13
Японский полный привод за 2 млн: чем хорош и плох кроссовер Toyota Raize
Ищете компактный кроссовер с полным приводом? Есть интересный вариант прямиком из Японии. Он стоит около двух миллионов рублей. Но у него есть свои важные секреты. Рассказываем обо всех плюсах и минусах Toyota Raize.Читать далее
-
12.12.2025, 12:45
Покупатель Ram 1500 TRX Final Edition потерял 43 тысячи долларов за год владения
Владелец Ram 1500 TRX Final Edition лишился крупной суммы при продаже. Автомобиль ушел с молотка за 82 тысячи долларов. Новая машина стоила более 125 тысяч. Почему так произошло и что это значит для рынка – читайте в материале.Читать далее
-
12.12.2025, 10:59
Американскую капсулу времени Lincoln Mark V с V8 выставили на продажу в России
В России появился уникальный автомобиль. Это роскошное американское купе. Машина из лимитированной серии. У нее очень маленький пробег. Автомобиль стоит несколько миллионов рублей. Его состояние просто поражает.Читать далее
-
12.12.2025, 09:47
Honda Vezel 2026: обновленный кроссовер уже доступен для заказа в России
Honda Vezel 2026 теперь можно заказать в России. Модель получила свежий дизайн и новые опции. Комплектации изменились, а цена стала интереснее. Подробности о поставках и особенностях — в нашем материале.Читать далее
