Импорт из Южной Кореи рухнул вдвое: что теперь будет с ценами на Hyundai и Kia?

Импорт автомобилей из Южной Кореи в Россию резко снизился: что происходит на рынке

В июле поставки машин из Южной Кореи в Россию упали вдвое, а новые автомобили заняли лишь малую долю рынка. Эксперты объясняют, что на ситуацию влияют не только сезонные факторы, но и изменения в утилизационном сборе. Какие модели еще доступны по льготным условиям, и что ждет рынок дальше - разбираемся подробно.

В июле поставки машин из Южной Кореи в Россию упали вдвое, а новые автомобили заняли лишь малую долю рынка. Эксперты объясняют, что на ситуацию влияют не только сезонные факторы, но и изменения в утилизационном сборе. Какие модели еще доступны по льготным условиям, и что ждет рынок дальше - разбираемся подробно.

Резкое сокращение импорта автомобилей из Южной Кореи в Россию в июле стало тревожным сигналом для автолюбителей и участников рынка. По данным таможенной статистики, объем ввоза упал в два раза и составил всего 50,1 млн долларов. Особенно заметно, что новые машины заняли лишь 2,5% от общего числа, а подержанные - 7,6%. Такая динамика может повлиять на доступность популярных моделей и изменить привычный выбор покупателей.

Причины происходящего, как отмечают специалисты, кроются не только в сезонном снижении спроса, но и в изменениях правил расчета утилизационного сбора. Теперь льготная ставка действует только для автомобилей с мощностью до 160 л.с., а более мощные машины облагаются коммерческими тарифами. Например, для Hyundai Palisade с двигателем 281 л.с. сумма сбора может достигать 2,1 млн рублей, а для некоторых BMW - еще выше. Эти дополнительные расходы делают покупку таких авто менее привлекательной, вынуждая россиян искать более доступные варианты.

Список моделей, подпадающих под льготные условия, крайне ограничен. В него входят отдельные версии Kia K3, Niro, Hyundai Avante, Casper, Kona, а также Renault Korea XM3 и QM6. Остальные автомобили из Южной Кореи становятся менее конкурентоспособными на фоне китайских марок, которые предлагают более выгодные условия и простую логистику. Ослабление рубля и традиционный летний спад спроса только усиливают этот тренд, тормозя импорт и сужая выбор для покупателей.

Максим Едрышов, руководитель центра «Автомобилист», считает, что замедление импорта - явление не только корейского сегмента, а общая тенденция для всего рынка. По его словам, летом продажи всегда идут хуже, и сейчас это ощущается особенно остро. Эксперты не исключают, что ситуация может затянуться, если не произойдут изменения в экономике или регулировании. В то же время, как пишет ura.ru, рынок постепенно смещается в сторону китайских брендов, которые становятся все более популярными среди российских покупателей.

Интересно, что похожие изменения уже наблюдались на рынке бизнес-седанов: например, запуск Volga C50 вызвал немалый интерес и стал примером того, как новые модели способны изменить расстановку сил. Подробнее о том, как отечественные бренды возвращаются и что это значит для рынка, можно узнать в материале о новом подходе Volga C50.

Для понимания ситуации важно учитывать несколько моментов. Во-первых, утилизационный сбор - это обязательный платеж при ввозе автомобиля, который зависит от мощности двигателя и возраста машины. Во-вторых, сезонные колебания спроса традиционно влияют на рынок, но в этом году они наложились на валютные колебания и новые тарифы. В-третьих, китайские производители продолжают наращивать присутствие, предлагая широкий выбор моделей по конкурентным ценам. Все это создает новые правила игры для российских автолюбителей, которым теперь приходится внимательнее подходить к выбору и расчету стоимости владения автомобилем.