20 ноября 2026, 12:09
Почему падает ввоз иномарок через Беларусь и как работают альтернативные маршруты
Почему падает ввоз иномарок через Беларусь и как работают альтернативные маршруты
С января по август 2026 года поток машин через республику сократился на 8,4%. Китай и Кыргызстан перехватывают часть импорта. Для покупателей важен ценовой прогноз: перестройка маршрутов может сделать ряд моделей дороже.
За девять месяцев прямые поставки новых автомобилей из Китая дали 71% российского импорта новых легковых машин, а на Кыргызстан пришлось еще 18%. За январь-август китайский импорт вырос на 22% и достиг 190,5 тысячи автомобилей. Ввоз через Кыргызстан увеличился на 156% - до 47,8 тысячи. Эти показатели приводит «Автостат».
Киргизский маршрут уже стал заметной альтернативой. Его возможные риски для покупателя, в том числе экономию и гарантию, разбирали в материале об импорте.
Беларусь за январь-август пропустила 16,4 тысячи машин, на 8,4% меньше, чем годом ранее. Доля республики в поступлениях российского утильсбора с импортируемых автомобилей снизилась с 42,2% в марте 2025 года до 19,8% в июле 2026-го. По данным «Автостата», 94% новых машин, ввезенных через Беларусь за январь-август 2026 года, имели мощность выше порога, значимого для расчета повышенного российского утильсбора.
На оформление повлияли пересмотр расчета таможенных платежей и усиление контроля за ввозом через страны ЕАЭС. Минпромторг России подготовил проект изменений: он предусматривает доначисление утильсбора по автомобилям, растаможенным в других странах союза, в том числе в Кыргызстане. Предлагаемый расчет должен учитывать разницу между фактически уплаченными при ввозе таможенными платежами и российскими требованиями. Если подтверждения уплаты пошлин нет, расчет, согласно описанию проекта, могут вести по российским ставкам. Еще одним фактором стало рост утильсбора в Беларуси с 29 апреля.
Обсуждаемые изменения могут коснуться машин, оформленных через Беларусь, Кыргызстан, Казахстан и Армению с таможенными платежами ниже единых ставок ЕАЭС. Дополнительный утильсбор предлагают рассчитывать по средней стоимости аналогичных автомобилей из перечня Минпромторга, а не по заявленной цене сделки. Чтобы сохранить льготный платеж - 3,4 тысячи рублей за новую машину и 5,2 тысячи рублей за автомобиль старше трех лет, владельцу может потребоваться поставить автомобиль на учет в течение месяца после таможенного оформления и не продавать его минимум год. Ужесточить правила, согласно опубликованным планам, хотят с 1 мая 2027 года. Пока речь идет о проектируемых изменениях.
Перестройка логистики может отразиться на ценах. Среди моделей, которые раньше часто ввозили через республику, специалисты называют Mercedes-Benz G-Class. В перечне также BMW X5 и X7; отдельно упоминается Range Rover. Прогнозируемый рост цен составляет 5-15% для премиальных автомобилей и 3-8% для массовых моделей.
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