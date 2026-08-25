1210 электрокаров за месяц: рекордный скачок импорта в России - кто в лидерах?

Импорт электромобилей в Россию в июле почти догнал полугодовой объем

В июле рынок электрокаров удивил стремительной динамикой. Лидеры сменились, а спрос ощутимо вырос. Новые бренды укрепляют позиции. Подробности - в нашем материале.

В июле рынок электрокаров удивил стремительной динамикой. Лидеры сменились, а спрос ощутимо вырос. Новые бренды укрепляют позиции. Подробности - в нашем материале.

В июле 2026 года российский рынок электромобилей пережил заметный скачок: за месяц в страну ввезли 1210 новых электрокаров. Этот показатель практически сравнялся с объемом импорта за предыдущие полгода, когда было поставлено 1488 машин. По информации Автостат, по сравнению с июлем прошлого года рост составил внушительные 116,5%. Однако, несмотря на столь впечатляющий результат, общий итог за январь-июль остается ниже прошлогоднего уровня - за семь месяцев в Россию поступило 2698 электромобилей, что на 11,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Главным драйвером июльского роста стал бренд Avatr, на который пришлось более половины всех поставок - 648 автомобилей. В линейке бренда наибольшим спросом пользовалась модель Avatr 11, разошедшаяся тиражом 343 экземпляра, а следом шла Avatr 12 с результатом 305 машин. Третью позицию занял Changan Qiyuan Q05, который был ввезен в количестве 267 штук. Такой объем поставок, по мнению экспертов, позволит дилерам избежать дефицита Avatr, однако высокая стоимость - от 6,65 млн рублей - ограничивает круг потенциальных покупателей.

В десятку самых популярных импортных электромобилей июля также вошли Toyota BZ3 (82 единицы), GAC Aion V (57), BYD Yuan (28), GAC Hyptec HT (20), BYD Dolphin (13), Zeekr 001 (8) и Xiaomi YU7 (7). Особенно выделяется Changan Qiyuan Q05, который поступает в Россию по параллельному импорту и быстро набирает популярность в сегменте до 3 млн рублей. Только за июль на рынок поступило 267 таких автомобилей, что сделало модель настоящим открытием сезона.

Интерес к Toyota BZ3 также заметно вырос: 82 ввезенных автомобиля обеспечили ей четвертое место в рейтинге. В целом, июльский всплеск контрастирует с общей тенденцией года - несмотря на локальные успехи отдельных моделей, совокупный импорт электрокаров остается ниже прошлогодних значений. Это свидетельствует о том, что импортеры оперативно реагируют на появление востребованных моделей, способных заинтересовать покупателей даже в условиях ограниченного спроса.

Таким образом, июль стал месяцем, когда рынок электромобилей в России продемонстрировал способность к быстрому восстановлению за счет точечных поставок и появления новых лидеров. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от ценовой политики и активности дилеров, а также от интереса покупателей к новым моделям.