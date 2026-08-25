1210 электрокаров за месяц: рекордный скачок импорта в России - кто в лидерах?

25 августа 2026, 16:07
Импорт электромобилей в Россию в июле почти догнал полугодовой объем
Импорт электромобилей в Россию в июле почти догнал полугодовой объем
В июле рынок электрокаров удивил стремительной динамикой. Лидеры сменились, а спрос ощутимо вырос. Новые бренды укрепляют позиции. Подробности - в нашем материале.
В июле 2026 года российский рынок электромобилей пережил заметный скачок: за месяц в страну ввезли 1210 новых электрокаров. Этот показатель практически сравнялся с объемом импорта за предыдущие полгода, когда было поставлено 1488 машин. По информации Автостат, по сравнению с июлем прошлого года рост составил внушительные 116,5%. Однако, несмотря на столь впечатляющий результат, общий итог за январь-июль остается ниже прошлогоднего уровня - за семь месяцев в Россию поступило 2698 электромобилей, что на 11,3% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.
Главным драйвером июльского роста стал бренд Avatr, на который пришлось более половины всех поставок - 648 автомобилей. В линейке бренда наибольшим спросом пользовалась модель Avatr 11, разошедшаяся тиражом 343 экземпляра, а следом шла Avatr 12 с результатом 305 машин. Третью позицию занял Changan Qiyuan Q05, который был ввезен в количестве 267 штук. Такой объем поставок, по мнению экспертов, позволит дилерам избежать дефицита Avatr, однако высокая стоимость - от 6,65 млн рублей - ограничивает круг потенциальных покупателей.
В десятку самых популярных импортных электромобилей июля также вошли Toyota BZ3 (82 единицы), GAC Aion V (57), BYD Yuan (28), GAC Hyptec HT (20), BYD Dolphin (13), Zeekr 001 (8) и Xiaomi YU7 (7). Особенно выделяется Changan Qiyuan Q05, который поступает в Россию по параллельному импорту и быстро набирает популярность в сегменте до 3 млн рублей. Только за июль на рынок поступило 267 таких автомобилей, что сделало модель настоящим открытием сезона.
Интерес к Toyota BZ3 также заметно вырос: 82 ввезенных автомобиля обеспечили ей четвертое место в рейтинге. В целом, июльский всплеск контрастирует с общей тенденцией года - несмотря на локальные успехи отдельных моделей, совокупный импорт электрокаров остается ниже прошлогодних значений. Это свидетельствует о том, что импортеры оперативно реагируют на появление востребованных моделей, способных заинтересовать покупателей даже в условиях ограниченного спроса.
Таким образом, июль стал месяцем, когда рынок электромобилей в России продемонстрировал способность к быстрому восстановлению за счет точечных поставок и появления новых лидеров. Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от ценовой политики и активности дилеров, а также от интереса покупателей к новым моделям.
Похожие материалы Аватр, Чинган, Бид, ГАК, Тойота, Зикр, Сяоми
-
25.08.2026, 17:55
Грузовые двигатели проходят миллион километров: конструкция, эксплуатация, причины ресурса
Долговечность грузовых двигателей давно вызывает вопросы у владельцев легковых авто. Почему фуры без капремонта преодолевают миллионные пробеги, а легковые моторы требуют ремонта уже после 200 тысяч? В материале - разбор ключевых технических отличий и эксплуатационных нюансов, которые влияют на срок службы.Читать далее
-
25.08.2026, 17:18
В России запатентовали ДВС нового типа без поршней и коленвала - что это значит для отрасли
Российские инженеры разработали уникальный двигатель внутреннего сгорания без привычных поршней и коленчатого вала. Эта технология может повлиять на будущее военной и авиационной техники, а также изменить стандарты надежности и мощности силовых агрегатов.Читать далее
-
25.08.2026, 17:01
Почему рама К-700 из СССР выдерживает больше, чем у современных тракторов
Современные тракторы часто уступают по прочности старым советским моделям. В чем причина такой разницы и как экономия на металле влияет на срок службы техники - разбираемся на примере К-700. Материал актуален для всех, кто выбирает сельхозтехнику сегодня.Читать далее
-
25.08.2026, 16:22
LADA Azimut может стать хитом рынка при правильной цене и поддержке
Эксперты обсуждают перспективы новейшего кроссовера АвтоВАЗа - LADA Azimut. Модель еще не поступила в продажу. Ожидания на рынке высоки. Подробности о возможном успехе - в материале.Читать далее
-
25.08.2026, 16:14
Vesta в Минске дешевле на 238 тысяч: как формируется цена на экспорт
Вопрос о том, почему Vesta в Беларуси продается дешевле, чем в России, вновь оказался в центре внимания. Разница в цене достигает почти четверти миллиона рублей, что вызывает интерес у покупателей и экспертов. В материале разбираемся, как складывается стоимость и почему ситуация вряд ли изменится в ближайшее время.Читать далее
-
25.08.2026, 15:55
Какие электромобили чаще всего используют в такси Петербурга в 2026 году
В Санкт-Петербурге стремительно растет число электромобилей в такси, и новые данные раскрывают неожиданные лидеры рынка. Какие модели оказались в топе, почему их выбирают чаще других и что это значит для пассажиров и водителей - рассказываем в материале. Не все автомобили из списка доступны для покупки, а некоторые только недавно появились на рынке.Читать далее
-
25.08.2026, 15:37
Европейский автопром теряет позиции: технологический разрыв и давление конкурентов
Европейские автоконцерны сталкиваются с растущей конкуренцией из Китая и США. Эксперты отмечают, что технологическое лидерство Европы под угрозой, а новые подходы к производству и развитию софта меняют правила игры. Какие риски и возможности ждут отрасль - объяснил специалист. Почему это важно именно сейчас и что может изменить ситуацию - в материале.Читать далее
-
25.08.2026, 15:29
Raymon Tavano Comp Wave: электровелосипед с мотором Bosch и запасом хода до 150 км
Электровелосипед Raymon Tavano Comp Wave с алюминиевой рамой и мотором Bosch Performance Line PX выделяется среди конкурентов продуманной эргономикой и набором аксессуаров для ежедневных поездок. Модель уже доступна в Европе и может заинтересовать тех, кто ищет универсальный транспорт для города и пригорода.Читать далее
-
25.08.2026, 15:23
Китайские кроссоверы заняли 18% рынка новых авто в Узбекистане за год
Китайские автопроизводители стремительно укрепляют позиции на рынке Узбекистана: их доля выросла до 18%, а BYD удвоил свои показатели. Продажи электромобилей и гибридов продолжают расти, несмотря на общее снижение рынка. Какие перемены ждут автолюбителей и что это значит для местных производителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.08.2026, 14:28
Продажи новых китайских автомобилей в Китае резко падают на фоне рекордного числа премьер
Китайские автопроизводители удивляют количеством новых моделей, но за этим скрываются серьезные проблемы: продажи падают, а конкуренция становится все жестче. Что грозит рынку, почему ажиотаж быстро сходит на нет и как это может повлиять на российский автопарк - объясняем с примерами и свежими цифрами.Читать далее
Похожие материалы Аватр, Чинган, Бид, ГАК, Тойота, Зикр, Сяоми
-
25.08.2026, 17:55
Грузовые двигатели проходят миллион километров: конструкция, эксплуатация, причины ресурса
Долговечность грузовых двигателей давно вызывает вопросы у владельцев легковых авто. Почему фуры без капремонта преодолевают миллионные пробеги, а легковые моторы требуют ремонта уже после 200 тысяч? В материале - разбор ключевых технических отличий и эксплуатационных нюансов, которые влияют на срок службы.Читать далее
-
25.08.2026, 17:18
В России запатентовали ДВС нового типа без поршней и коленвала - что это значит для отрасли
Российские инженеры разработали уникальный двигатель внутреннего сгорания без привычных поршней и коленчатого вала. Эта технология может повлиять на будущее военной и авиационной техники, а также изменить стандарты надежности и мощности силовых агрегатов.Читать далее
-
25.08.2026, 17:01
Почему рама К-700 из СССР выдерживает больше, чем у современных тракторов
Современные тракторы часто уступают по прочности старым советским моделям. В чем причина такой разницы и как экономия на металле влияет на срок службы техники - разбираемся на примере К-700. Материал актуален для всех, кто выбирает сельхозтехнику сегодня.Читать далее
-
25.08.2026, 16:22
LADA Azimut может стать хитом рынка при правильной цене и поддержке
Эксперты обсуждают перспективы новейшего кроссовера АвтоВАЗа - LADA Azimut. Модель еще не поступила в продажу. Ожидания на рынке высоки. Подробности о возможном успехе - в материале.Читать далее
-
25.08.2026, 16:14
Vesta в Минске дешевле на 238 тысяч: как формируется цена на экспорт
Вопрос о том, почему Vesta в Беларуси продается дешевле, чем в России, вновь оказался в центре внимания. Разница в цене достигает почти четверти миллиона рублей, что вызывает интерес у покупателей и экспертов. В материале разбираемся, как складывается стоимость и почему ситуация вряд ли изменится в ближайшее время.Читать далее
-
25.08.2026, 15:55
Какие электромобили чаще всего используют в такси Петербурга в 2026 году
В Санкт-Петербурге стремительно растет число электромобилей в такси, и новые данные раскрывают неожиданные лидеры рынка. Какие модели оказались в топе, почему их выбирают чаще других и что это значит для пассажиров и водителей - рассказываем в материале. Не все автомобили из списка доступны для покупки, а некоторые только недавно появились на рынке.Читать далее
-
25.08.2026, 15:37
Европейский автопром теряет позиции: технологический разрыв и давление конкурентов
Европейские автоконцерны сталкиваются с растущей конкуренцией из Китая и США. Эксперты отмечают, что технологическое лидерство Европы под угрозой, а новые подходы к производству и развитию софта меняют правила игры. Какие риски и возможности ждут отрасль - объяснил специалист. Почему это важно именно сейчас и что может изменить ситуацию - в материале.Читать далее
-
25.08.2026, 15:29
Raymon Tavano Comp Wave: электровелосипед с мотором Bosch и запасом хода до 150 км
Электровелосипед Raymon Tavano Comp Wave с алюминиевой рамой и мотором Bosch Performance Line PX выделяется среди конкурентов продуманной эргономикой и набором аксессуаров для ежедневных поездок. Модель уже доступна в Европе и может заинтересовать тех, кто ищет универсальный транспорт для города и пригорода.Читать далее
-
25.08.2026, 15:23
Китайские кроссоверы заняли 18% рынка новых авто в Узбекистане за год
Китайские автопроизводители стремительно укрепляют позиции на рынке Узбекистана: их доля выросла до 18%, а BYD удвоил свои показатели. Продажи электромобилей и гибридов продолжают расти, несмотря на общее снижение рынка. Какие перемены ждут автолюбителей и что это значит для местных производителей - разбираемся в деталях.Читать далее
-
25.08.2026, 14:28
Продажи новых китайских автомобилей в Китае резко падают на фоне рекордного числа премьер
Китайские автопроизводители удивляют количеством новых моделей, но за этим скрываются серьезные проблемы: продажи падают, а конкуренция становится все жестче. Что грозит рынку, почему ажиотаж быстро сходит на нет и как это может повлиять на российский автопарк - объясняем с примерами и свежими цифрами.Читать далее