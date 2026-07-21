Рынок перевернулся: китайские машины бьют рекорды, а западные уходят в прошлое

Импорт китайских легковых автомобилей в Россию достиг нового максимума за полгода

В первой половине 2026 года объем ввоза легковых автомобилей из Китая в Россию вырос более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Это событие может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на выбор покупателей уже в ближайшие месяцы.

В первой половине 2026 года объем ввоза легковых автомобилей из Китая в Россию вырос более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Это событие может изменить расстановку сил на рынке и повлиять на выбор покупателей уже в ближайшие месяцы.

Рынок легковых автомобилей в России переживает перемены: по итогам первых шести месяцев 2026 года объем импорта машин из Китая достиг исторического максимума. За этот период в страну ввезли новые легковые автомобили на сумму 6,24 миллиарда долларов, что в 2,3 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Такой скачок не только фиксирует новый рекорд, но и подтверждает растущее влияние китайских производителей на российский рынок.

Предыдущий максимум был зафиксирован в начале 2024 года, когда объем поставок составил 6,22 миллиарда долларов. Однако нынешние темпы роста оказались еще выше, что говорит о продолжающемся смещении интереса российских покупателей в сторону китайских брендов. По данным агентства «Автостат», за январь – июнь 2026 года в Россию поступило около 130,5 тысячи новых легковых автомобилей из Китая — это на 14% больше, чем годом ранее. Доля китайских машин в общем объеме импорта новых авто достигла 70%.

Особого внимания заслуживает и сегмент подержанных автомобилей: за полгода в Россию ввезли 50,5 тысячи подержанных легковых машин из Китая, что на 124% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Доля этого сегмента в общем импорте составила 24,5%. Такая динамика может свидетельствовать о растущем спросе на более доступные варианты среди российских автолюбителей, а также о расширении ассортимента китайских моделей на вторичном рынке.

Эксперты отмечают, что столь значительный рост импорта связан не только с широким выбором моделей и их привлекательной ценой, но и с ограничениями на поставки автомобилей западных брендов. Кроме того, китайские производители активно адаптируют свои автомобили под российские условия эксплуатации, что делает их еще более востребованными. Важно учитывать, что в последние годы китайские марки заметно повысили качество сборки и оснащения своей техники, что также влияет на выбор покупателей.

Для российского рынка эти изменения означают новые условия конкуренции, расширение предложения и, возможно, постепенное снижение цен на отдельные модели. В то же время столь высокая доля китайских автомобилей в импорте может привести к изменению позиций других азиатских брендов и трансформации всей структуры автопарка страны. Судя по текущим тенденциям, Китай сохраняет статус главного поставщика легковых автомобилей в Россию как для отечественных, так и для оставшихся иностранных производителей, вынужденных подстраиваться под новые правила игры.